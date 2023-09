Hash-kaos hos Moderaterne: Ordfører i oprør

Moderaternes Nanna W. Gotfredsen er stik imod regeringens linje, når det kommer til hårdere straffe på Staden. Der er bare et problem, hendes støtter forslaget

Mens Moderaterne understreger, at de støtter justitsminister Peter Hummelgaards (S) udmelding om, at det skal give dobbelt straf at købe hash på Christiania, er partiets egen ordfører, Nanna W. Gotfredsen, stik imod.

Det siger hun til flere medier onsdag, hvor forslaget er fremlagt.

Til DR siger hun, at forslaget ikke er Moderaternes politik:

-Det er ikke en blomst, der har vokset i min have, siger hun til DR og svarer adspurgt om, om ikke forslaget kommer fra alle regeringens tre partier:

- Det er udarbejdet af justitsministeriet, det tror jeg enhver kan gætte.

Fuld støtte

Moderaternes pressetjeneste oplyser dog, at det i den grad er Moderaternes politik:

- Moderaterne bakker naturligvis op om det udspil, der er kommet fra, og som partiet selv har været med til at forhandle plads, lyder det i en udtalelse fra Moderaternes pressetjeneste.

Om forslaget siger Nanna W. Gotfredsen til DR:

Annonce:

- Det er ikke noget, jeg har fundet på. Særligt ikke den del, der handler om at gå hardcore efter købere og brugere af cannbis. Det har jeg det selv utroligt svært ved.

Nannas hjertesag

Netop misbrug og euforiserende stoffer er Nanna W. Gotfredsen helt store hjertesag.

Hun har brugt hele sit voksenliv på at hjælpe udsatte, hjælpe misbrugere og blande sig i debatten om, hvordan man politisk bedst håndterer blandt andet hash.

Onsdag siger hun til BT om regeringens forslag, der byder på hårdere straffe, en større politiindsats og på absolut ingen måde kigger på en eventuel legalisering:

- Du kan elske cannabis, du kan hade cannabis, og du kan være fuldstændig ligeglad med cannabis. Cannabis er fucking ligeglad. Cannabis er her, og det er det, vi må forholde os til. Og der synes jeg ved Gud ikke, at vi har lyttet til christianitterne.

Hun siger også til BT, at forslaget bare vil flytte handlen andre steder hen end Christiania.

- Det, vi står med, er jo ikke kontrol. Det, vi står med, er kontroltab, og når der sker en spredning af hashhandlen igen, så bliver det endnu mere tilgængeligt for børn og unge. Med det, vi gør, får vi mere af det, vi påstår, vi får mindre af. Det er dumt.