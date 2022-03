Hastelov skal lukke Danmark som russisk sanktionssmuthul

Danmark og den danske krone udgør et muligt smuthul i forhold til EU's finansielle sanktioner mod Rusland og Hviderusland.

Derfor vil regeringen med en hastelov indføre et forbud mod at overføre eller sælge danske kontanter og værdipapirer, der handles i kroner, til russiske og hviderussiske personer og virksomheder.

Det fremgår af en notits fra Erhvervsministeriet sendt til Udvalget for Forretningsorden, der skal tage stilling til hastebehandlingen.

- Med lovforslaget gennemføres der restriktioner på salg af kontanter og værdipapirer i danske kroner svarende til de europæiske sanktioner, der er vedtaget for så vidt transaktioner i pengesedler og værdipapirer i euro til Rusland eller Hviderusland, står der i notitsen.

Loven vil også indføre et forbud mod at 'sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler og mønter i danske kroner' til russere og hviderussere.

Brud på loven skal give fængsel i op til fire måneder. Og op til fire år 'under særligt skærpende omstændigheder'.

Det haster med at få loven gennemført. For EU indførte lignende sanktioner mod Rusland tidligere. Men de særlige danske forhold i EU på det finansielle plan gør, at Danmark nu kan udnyttes.

- Lovforslaget foreslås hastebehandlet for hurtigst muligt at eliminere muligheden for omgåelse af EU-foranstaltningerne ved at gøre brug af den danske krone, står der i notitsen.

Lovforslaget vil blive fremsat tirsdag og forventes vedtaget torsdag. Torsdag forventes det at træde i kraft.

Rusland invaderede sidst i februar Ukraine. Aggressionen og det åbenlyse brud på Ukraines suverænitet har medført omfattende sanktioner fra Vesten i form af EU, Storbritannien og USA.

Ud over sanktioner har Danmark bidraget med våben, udstyr og humanitær hjælp til Ukraine.