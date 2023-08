Hastemøde hos Ellemann

Skandalesagen, som har plaget Jakob Ellemann-Jensen før, under og efter hans sygemelding, tager en ny drejning.

Med kort varsel er Folketingets forsvarsordførere indkaldt til møde i Forsvarsministeriet fredag eftermiddag kl. 15.

Hvad den nye udvikling handler om, står stadig uklart.

Ekstra Bladet forstår dog, at der er tale om en ganske alvorlig udvikling og knytter sig til den redegørelse, som Ellemann fremlagde forleden.

Ordførerne er også indkaldt til møde i den kommende uge. Derfor kommer det meget bag på dem, Ekstra Bladet har talt med, at der er behov for et møde allerede nu.

Ingen konsekvenser

På pressemødet tirsdag undskyldte Ellemann adskillige gange. Og han påtog sig ansvaret.

Men der er stadig ikke draget konsekvenser for ham eller andre i sagen. Forsvarsministeriets departementschef har ligeledes undskyldt.

Sagen handler om, at Ellemann foregav, at Folketinget lynhurtigt skulle sige ja til købet af de israelske våben. Men i virkeligheden var der ikke noget hastværk.

Samtidig står det klart, at handlen mellem den israelske våbenproducent Elbit og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, skete med et pokkers sammenfald. Med den ene hånd lukkede parterne en aftale om kanoner. Med den anden lukkede de en sag, der ellers har rumsteret siden 2016.

Opdateres ...