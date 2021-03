Havde mystisk hotel-aftale

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Den hjemsendte kommunaldirektør i Fredericia skal muligvis tilbagebetale penge for en række hotelovernatninger i byen, som kommunen mistænker ikke har haft noget med den kommunale drift at gøre.

Det fortæller Fredericia-borgmester Steen Wrist (S), der også slår fast, at aftalen ikke findes på skrift, og at den blev indgået mellem borgmester Jacob Bjerregaard og kommunaldirektøren.

- Konklusionen er, at vi nu indgår i at få set ind på, om der skal være et tilbagebetalingskrav på noget af det.

- Og det handler om overnatningerne i Fredericia?

- Ja, siger han.

Ekstra Bladet fik i januar aktindsigt i en række bilag, der viser, at kommunaldirektøren har overnattet mindst 15 gange i Fredericia.

Det fik kommunen til at undersøge forholdene nærmere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kommunaldirektøren har i flere tilfælde overnattet på dette hotel i Fredericia. Det ligger få kilometer fra Fredericia Rådhus. Foto: Claus Bonnerup

Fik lov af Bjerregaard

I den forbindelse meddelte kommunaldirektøren, at alle overnatninger var i kommunalt regi, og at hun havde en aftale med kommunen om mulighed for overnatning i tilfælde af overarbejde. Hun bor selv lidt udenfor Aarhus.

Afsløring: Flere klager over skandaleborgmesters upassende adfærd

Der er kommet klager over upassende adfærd mellem Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe.

Der findes dog ikke nogen skriftlig aftale, og aftalen må derfor være indgået mundtligt med forhenværende Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard (S).

- Ifølge kommunaldirektøren så havde hun en aftale med kommunen. Så vidt jeg forstår, så eksisterer der ikke noget på skrift for den aftale.

- Nej, det er jo også noget af det, som vi bliver nødt til at få dykket ordentligt ned i - hvad er det for en aftale, siger Steen Wrist.

- Og det er, så vidt jeg forstår, en aftale, som hun har haft med Jacob Bjerregaard, om at hun kunne overnatte. Er det korrekt forstået?

- Ja, det er sådan, at jeg har forstået det, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Fredericas nye borgmester Steen Wrist (S). Foto: Claus Bonnerup

Hotel-bilagene og en lang række andre dokumenter er blevet overdraget til politiet, der blandt skal efterforske, om der har været en intim relation mellem Jacob Bjerregaard og den fyrede kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

'Kaffemøde med borgmesteren'

Overnatningerne er i 15 tilfælde foretaget i selve Fredericia få kilometer fra rådhuset – og i et tilfælde på et hotel i nabobyen Kolding.

I tre tilfælde er formålet beskrevet på bilagene. Her står kortfattet, at Annemarie Zacho-Broes hotelophold på skatteborgernes regning skyldes ’arbejde’, ’møde’ eller ’kaffemøde med borgmesteren’.

Regningen for 'kaffemødet med borgmesteren' er udskrevet 08:14. Ekstra Bladet har forgæves spurgt ind til, hvad det møde handlede om.

Artiklen fortsætter efter bilaget ...

Ekstra Bladet har ligeledes gennem en lang periode forsøgt at få klarhed over, hvilke faglige formål som kommunaldirektøren havde for at overnatte i Fredericia.

Ekstra Bladet har dog kun fået enkelte overnatninger forklaret. Her var der tale om overnatninger i forbindelse med budgetforhandlinger- og seminar.

Kommunaldirektørens advokat meddelte fredag, at de stiller sig uforstående overfor, at kommunen nu har overdraget sagen til politiet, og at de ellers ikke har flere kommentarer.