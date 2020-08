Havnearbejder om Mettes plan: Pyha!

- Puha!

Sådan lyder reaktionen fra havnearbejderen Nikolaj Mailand, da han hører de meget lange udsigter til, at han kan gå på pension.

For nok har Mette Frederiksen lagt et forslag på bordet, der sandsynligvis sikrer ham en pensionsrabat på to år.

Men ikke desto mindre betyder det såkaldte Velfærdsforlig, at han kan se frem til at kunne gå fra som 71,5-årig.

Dermed er der rigtig mange år tilbage på arbejdsmarkedet for den 30-årige havnearbejder fra Esbjerg.

- Hvis man kigger på ansættelsesforhold og alt muligt, så bliver det ikke ligefrem nemmere at være på arbejdsmarkedet, vel? Det er op ad bakke. Jeg er i hvert fald ikke blevet mindre i tvivl om, at jeg kommer til at arbejde, til jeg dør, siger Nikolaj, der begyndte at arbejde på havnen i Esbjerg som 18-årig.

Umuligt at forholde sig til

- Er det realistisk, at du kan blive ved til du er 71,5 år?

- Hvis jeg skal være helt ærlig, er det umuligt for mig at forholde mig til. Det er så langt ude i fremtiden.

- Allerede nu er der nogle, der bøvler med at nå pensionsalderen og skal tage medicin for at gå på arbejde. Hvorfor skulle det blive bedre, lyder det fra Nikolaj Mailand.