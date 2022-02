Havnekongen Kristian: - Det rager ikke Ekstra Bladet

Kristian Jensen bliver forgyldt af den danske stat for sit diplomat-arbejde. Men 'havnekongen' vil ikke diskutere sin store lønpose og lunser med Ekstra Bladet

276.000 for at bestyre en havn, der som udgangspunkt holder møde fire gane om året.

Det er skønt at have forbindelserne i orden. Og Kristian Jensen kunne forrige uge notere sig en solid lønfremgang, da han supplerede sit diplomat-arbejde for den danske stat med en bestyrelsesformandspost i Hanstholm Havn.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med den tidligere Venste-næstformand om sin guldrandede løn. Han ønsker dog ikke at stille op til interview, men svarer på sms:

'Jeg ved, at I har en aktindsigtssag, som Udenrigsministeriet er ved at svare på. Jeg tror, at det svarer på jeres spørgsmål, og jeg har ingen tilføjelser.'

Rager ikke jer

På spørgsmålet om, hvor mange penge Kristian Jensen modtager for sine øvrige bestyrelsesposter ved siden af havnejobbet, lukker den tidligere V-næstformand dog i som en østers:

'Jeg har set EB's nylige interesse i danske havne. Jeg er ansat på almindelige vilkår, og bibeskæftigelse er blevet vurderet af UM inden ansættelse. Min privatøkonomi rager hverken Ekstra Bladet eller andre, så jeg ønsker ikke at deltage i jeres forargelses-journalistik.'

Kristian Jensen inviterer desuden Ekstra Bladet på besøg i Hanstholm.

'Sig endelig til, hvis du engang vil skrive om erhvervsudvikling i Vestjylland, grøn brændstof til shipping eller ambitionen om at blive Nordeuropas første CO2-neutrale fiskerihavn.'