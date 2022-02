Havnekongen Kristian: Forgyldt af staten - scorer ny luns

Han arbejder i New York, men gnaver ben i Hanstholm.

Ved siden af en fuldtidsstilling som særlig FN-udsending scorer Kristian Jensen kassen på bestyrelsesben, kan Ekstra Bladet i dag fortælle.

Mindst 350.000 bijobberi-kroner tikker nemlig fra i år ind hos tidligere Venstre-næstformand og finansminister Kristian Jensen, som 25. januar blev udnævnt som formand for Hanstholm Havns bestyrelse.

Posten kommer oven i turbanen, selvom Jensen i forvejen netop har scoret en stilling med millionløn som særligt udsendt diplomat for staten.

Kristian Jensen kan dermed på lige fod med sin forhenværende Venstre-kollega Søren Gade fore pengepungen med dejlige bestyrelseskroner, mens de arbejder i Danmarks tjeneste som henholdsvis topdiplomat og EU-parlamentariker.

Posten i Hanstholm Havn blev den tidligere V-næstformand kørt i stilling til af den nyvalgte Venstre-borgmester i Thisted, Niels Jørgen Pedersen. Rokaden i bestyrelsen kommer, efter den nuværende formand blot har siddet på posten siden august.

Det guldrandede ben kommer oven i Kristian Jensens spirende bestyrelseskarriere, hvor han også sidder med i både it-virksomheden Danoffice IT og lejeboligforetagendet Movinn.

Fire møder pr. år

Da Ekstra Bladet ringer til havnedirektøren for at høre, hvor stor arbejdsbyrden er som bestyrelsesformand, smækker direktør Nils Skeby røret på:

- Det har jeg ingen kommentarer til. Farvel!

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der dog som udgangspunkt blot fire faste bestyrelsesmøder om året, men der støder indimellem mere mødeaktivitet til for formanden.

Tidligere havnebetjent undrer sig

I Thisted byråd vækker det undren, at Kristian Jensen pludselig er blevet annonceret som kommende formand for Hanstholm Havn.

Ib Poulsen (DF). Foto: Jonas Olufson

- Det kommer meget bag på mig. Jeg havde intet hørt om det før onsdag efter nytår. Og det undrer mig, at man har valgt Kristian Jensen. Jeg ved ikke lige, hvad der i hans kompetencer gør, at han kan bestyre en havn, siger Ib Poulsen, der er mangeårig havnebetjent på Hanstholm Havn og medlem af økonomiudvalget i Thisted byråd, til Ekstra Bladet

- Jeg troede, det var meningen, han skulle sidde i New York og knokle for, at Danmark kunne blive medlem af FN's sikkerhedsråd. Kan han så også have fuldt fokus på Hanstholm Havn, lyder det fra DF'eren, der på førstkommende økonomiudvalgsmøde vil spørge nytiltrådte Venstre-borgmester Niels Jørgen Pedersen, hvorfor det lige skulle være Kristian Jensen.

- Jeg vil da høre, hvilke tilfældigheder, der lige har afgjort, at det blev en partifælle, siger Ib Poulsen til Ekstra Bladet.

På rådhuset afviser borgmester Niels Jørgen Pedersen dog, at Kristian Jensens partibog har noget med valget af ham som havneformand at gøre.

- Det handler ikke om, at han har været næstformand i Venstre. Kristian kan blive en rigtig god formand for Hanstholm Havn. Han er tidligere udenrigsminister og har et rigtig stort internationalt netværk, som jeg er sikker på, at han kan bruge.

- Men han er diplomat og skal sikre Danmark en post i FN's sikkerhedsudvalg. Er du ikke bekymret for, om han kan overskue at afsætte tid til havne-jobbet?

- Nej. Det er jeg sikker på, at han sagtens kan balancere, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen til Ekstra Bladet.

Kristian Jensen ønsker ikke at kommentere sin løn over for Ekstra Bladet. Læs hele konfrontationen med den tidligere udenrigsminister om lidt på Ekstra Bladet.

Har fået særlig tilladelse

Kristian Jensen. Foto: Claus Bonnerup

Det har krævet en særlig tilladelse fra Udenrigsministeriet, før Kristian Jensen kunne få lov til at bijobbe som havnebestyrelsesformand ved siden af arbejdet som topdiplomat for Danmark.

Det oplyser Udenrigsministeriet i et svar på aktindsigt, som Ekstra Bladet har modtaget.

'Endvidere gælder det for ansatte i visse stillinger, at de skal foretage anmeldelse til det ministerium, hvor de er ansat, inden de påtager sig hverv som medlem af bestyrelsen for et erhvervsdrivende aktieselskab, anpartsselskab eller lignende. Da Kristian Jensen er ansat i en stilling omfattet af dette regelsæt, har Kristian Jensen foretaget anmeldelse til Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet har vurderet, at der ikke er et sådan sammenfald af interesse, at der vil opstå situationer, hvor Kristian Jensen vil være afskåret fra at udføre sin funktion i Udenrigsministeriet.'

Dermed er vejen banet for Kristian Jensens bestyrelseskarriere, som han da også har taget en særlig uddannelse for at kunne kaste sig ud i.

