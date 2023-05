Hed debat i Folketinget: Kærlighed mellem mænd

Debatten i Folketingssalen var millimeter fra at køre helt ad sporet onsdag, hvor partierne holder afslutningsdebat inden den parlamentariske sommerferie begynder.

Her stod Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, på talerstolen for at tale for sit Venstre. Et parti, der som bekendt har forladt blå blok for at være i midterregering med Socialdemokratiet.

Det kastede De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, sig over. Og så blev debatten mærkelig.

- Jeg har haft det sådan med denne her regering, at det var en teknokratregering. Et fornuftsægteskab. At der ikke var meget passion i den regering.

- Det var lige indtil jeg læste Berlingskes dobbeltinterview med hr. Morten Dahlin og hr. Rabjerg Madsen (S), de to politiske ordførere. Der var passion. Det var kærlighed mellem mænd, når den er aller, aller smukkest. Jeg har aldrig set noget så glædesfuldt og at nu stod man sammen. Så jeg må trække mine ord tilbage, sagde formanden.

Søren Pape Poulsen (C) oplevede noget særligt, da han læste Berlingske. Foto: Finn Frandsen

Et mørkt rum

Med den indledning inviterede Søren Pape Poulsen Venstre til at arbejde på reformer for tilbagetrækning med De Konservative. Hvis nødvendigt i et lukket rum, så alle ideer kan komme på bordet.

Morten Dahlin kunne dog ikke slippe introduktionen til spørgsmålet og replicerede.

- Tak til spørgeren. Nu skal jeg ikke begive mig ud i spekulation om spørgerens privatliv. Men jeg vil sige, at hvis interview-seancen mellem hr. Christian Rabjerg og jeg er det mest eksplosive kærlighedsforhold mellem mænd, spørgeren måtte have oplevet, så tror jeg spørgeren har noget at glæde sig til i sit fremtidige kærlighedsliv.

Hvorefter Morten Dahlin understregede, at regeringen gerne taler med andre partier om tilbagetrækning.

Morten Dahlin (V) endte 'lidt nervøs' efter lummer debat. Foto: Jens Dresling

Lidt nervøs

Men de lumre undertoner var ikke forbi. For Søren Pape Poulsen kunne alligevel ikke have siddende på sig, at et interview Berlingske var det hedeste, han havde oplevet mellem to mænd.

- Jeg kan berolige ordføreren med, at det ikke er det hedeste, jeg har oplevet. Men det skal vi nok ikke nærmere ind i.

- Jeg vil bare gerne sige: Kom hjem, kom hjem til blå blok. Vi vil stå med åbne arme for at lave borgerlige reformer, hvor vi virkeligt tager fat i nogle ting, sagde Søren Pape Poulsen, inden Morten Dahlin alligevel lod sig selv lege med tanken:

- Jeg bliver lidt nervøs, når hr. Søren Pape Poulsen på den ene side taler om hede forhold mellem mænd og så samtidig inviterer mig hjem på privatadressen. Men jeg er et liberalt menneske, så det kan godt være, jeg skulle slå et smut forbi Viborg-egnen.