Heftig debat: - Så er man godt nok krænkelsesparat

Det vakte opsigt og forargelse, da det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut tidligere fredag insisterede på kun at tale grønlandsk fra Folketingets talerstol.

Debatten handlede om rigsfællesskabet, men der blev ikke plads til meget debat, da Høegh-Dam også kun svarede på spørgsmål på grønlandsk. Under seancen fik SF's Karsten Hønge nok, da det grønlandske folketingsmedlem nægtede at svare ham på dansk.

- Jeg vil ikke være statist i det, der foregår, bare fordi det skal bruges i grønlandske medier, sagde Hønge, som desuden konstaterede, at Aki-Matilda Høegh-Dam kan flydende dansk.

Ingen ballade

Ekstra Bladet mødte Aki-Matilda Høegh-Dam efter seancen, og hun har ikke meget tilovers for kritikken.

- Det er utroligt, at det overhovedet skal blive til en ballade at kunne få lov til at snakke det grønlandske sprog, siger hun og pointerer, at det er Grønlands officielle sprog.

- Er du klar til at tage den her sag videre?

- Jeg har gjort det rigtige, fordi det er jo også Folketinget selv, der er har besluttet, at det grønlandske sprog er det officielle sprog. Så må vi jo tage den derfra, jeg ved ikke, hvad der ellers skulle have været problemet ved det, lyder svaret.

Ikke nogen overraskelse

- Hvad vil du sige til dem, der siger, at du er et barnligt folketingsmedlem fra Grønland, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt?

- Jeg tænker, at så er man godt nok krænkelsesparat, hvis det er, at man synes, at det grønlandske sprog skulle være provokerende.

- Jamen, så prøv at forestil dig, hvordan den grønlandske befolkning har det, når det er, at vi skal snakke dansk for at kunne lave noget som helst igennem vores liv, siger hun.

Det kommer ikke bag på Aki-Matilda Høegh-Dam, at det er SF-politikeren, der rejste kritikken i salen.

- Karsten Hønge har jo selv være ude og kalde nogle af vores initiativer for deciderede racistiske, så det er ikke nogen overraskelse på den måde, men jeg synes jo, det er egentlig meget overraskende, at man skal være bevæget af at kunne få lov til at snakke sit eget sprog, lyder det fra folketingsmedlemmet, der har en fortid som Miss Danmark-model. Læs mere om det her.