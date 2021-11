Heftigt skænderi: - Utroligt man lader statsministeren sige det

Afdelingschef i Justitsministeriet undrede sig over, at Mette Frederiksen ikke blev stoppet i at beordre alle mink aflivet uden hjemmel

Et heftigt skænderi har udviklet sig i Minkkommissionen mellem udspørger Jakob Lund Poulsen og en afdelingschef i Justitsministeriet.

Den nervøst - og til tider meget irriteret - fremstående afdelingschef for Lovafdelingen, Anders Sparholt Jørgensen, bliver undervejs i sin afhøring flere gange spurgt til mails, han har sendt til sin kollega i Justitsministeriet, Henrik Skovgaard-Petersen, hvor Sparholt undrer sig såre over, at statsministeren for præcis et år siden i dag beordrede alle mink aflivet uden hjemmel.

'Ikke ligefrem fantastisk håndtering samlet set fra regeringen. Godt nok utroligt, at man ikke har tjekket noget med hjemmel, før man lod statsministeren sige aflivning af alle mink,’ skriver afdelingschefen bl.a. i en mailkorrespondance fra 9. november 2020.

Til det svarer Sparholts kollega:

'Ja. Morten pisker også sig selv, selvom forløbet ret oplagt ikke peger på ham, (hvilket er jordens mindste overraskelse). Men enig i, at det spørgsmål mildt sagt skulle være boret ned til Australien.'

På baggrund af Sparholts åbenlyse undren borer udspørger Jakob Lund Poulsen i, hvorfor chefen for lovafdelingen så ikke selv gjorde mere for at underrette opad i systemet, så regeringens ministre kunne blive orienteret.

Mette F: SMS-sletning startede før mink-aflivning

Du fordrejer

- Pisker du dig selv efter det forløb 3. november om aftenen, fordi du ikke gjorde mere?

- Du spørger på en meget interessant måde. Det skal jeg nok kommentere senere.

- Jeg synes, det er nærliggende, at du som afdelingschef for lovafdelingen rent faktisk gør dig nogle tanker allerede 3. november, der ikke bliver kommunikeret, og så bagefter er meget kritisk over for det, når du ikke siger det videre til nogen?



- Det er altså en fordrejning, siger Anders Sparholt i forurettet og småsur tone.

- Ville jeg ønske, der var kommunikeret klarere om aftenen. Ja.

- Måske ville statsministeren også have ønsket, der blev kommunikeret klarere.

Senere i konfrontationen mellem embedsmanden om kommissionsudspørgeren afviser Sparholt Jørgensen dog, at han personligt skulle have gjort mere.

- Om jeg fortryder, jeg ikke reagerede mere 3. november, der kan jeg svare klokkeklart: Nej. Men det er kommissionen, der træffer den vurdering.

Undervejs i sværdslaget mellem de to angriber embedsmanden igen og igen udspørgeren:

- Jeg har meget svært ved at se relevansen af dit spørgsmål.

- Ja, det er muligt. Du er jo ikke forpligtet. Du kan jo sige, du ikke vil svare.

Rejser sig midt i afhøring

- Men jeg har jo svaret, lyder det fra Sparholt Jørgensen, som flere gange vender sig grinende mod bisiddere og på et tidspunkt også rejser sig for at aflevere et bilag til bisidder Jonas Christoffersen.

Noget, der absolut ikke falder i god jord hos Minkkommissionens formand.

- Prøv nu bare at svare på det, udspørgeren spørger om, bryder kommissionsformand Michael Kistrup ind flere gange.

Efter sin afhøring siger Anders Sparholt Jørgensen, at han ikke finder kommissionens afhøring af ham tilfredsstillende.

- Det er bare en regibemærkning. Men jeg finder afhøringen af mig i dag en smule bekymrende ift. de præmisser, man ligger ind for ting, man allerede har fundet ud af ikke passer.

Anders Sparholt Jørgensen vil dog ikke uddybe sin kritik i dag og henviser til, at han og bisidderen Per Breum vender tilbage på skrift.

