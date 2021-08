Hegaard efter sexisme: Vil søge hjælp

De to sager, hvor Kristian Hegaard (RV) skulle have udvist krænkende adfærd, har fået ham til at søge hjælp. Det fortæller Hegaard selv i et længere interview med DR.

Det er første gang, at det tidligere folketingsmedlem udtaler sig, siden han i sidste uge træk sig fra Folketinget og politik generelt.

RV-profilen trak sig, efter han var blevet gjort bekendt med, at han havde opført sig grænseoverskridende for anden gang indenfor en kort periode.

Efter den første episode var Hegaard til en såkaldt 'adfærdsregulerende samtale' med politisk leder, Sofie Carsten Nielsen, hvor han fik en advarsel. Da Hegaard blev gjort bekendt med den anden sag, valgte han at trække sig.

Hegaard siger, at han ikke kan genkende sig selv, og at han nu vil søge hjælp:

- Det er jo det, som jeg i fuldstændig åben erkendelse vil gøre op med, forstået på den måde, at jeg vil søge assistance til, at det ikke vil ske fremover, siger Hegaard i interviewet.

Afkræfter pædofili-rygter

Siden Hegaard træk sig i sidste uge har en tredje sag set dagens lys. En video der tidligere lå på YouTube viser Hegaard kysse med en ung kvinde, imens kameramanden råber 'Hun er 14!'

Videoen har siden spredt sig til sociale medier som TikTok og Instagram.

- Noget af det, der har gjort mest ondt, er en video, der florerer, hvor der bliver gjort nogle påstande og beskyldninger gældende om mig, som ikke er tilfældet. Det fylder meget. Jeg VED, at det ikke passer, siger Hegaard til DR.

DR er bekendt med kvindens identitet, og hun afkræfter rygterne. Videoen er fra 2019, hvor kvinden var 18 år.

Vil ikke afvise, at der kan være flere sager

Hegaard fortæller i interviewet, at han ugentligt gik i byen, fra han var 18, til han var 28.

Hegaard beskriver sig selv som en 'festabe' i weekenden. Han kan ikke afvise, at han har haft en grænseoverskridende adfærd før.

- Jeg vil ikke afvise, at jeg har forsøgt at kysse nogen, danse tæt med nogen eller foretaget uønsket berøring i den forbindelse. De grænser kan jeg sagtens have overtrådt hos andre, og det vil jeg undskylde for i det omfang, det har fundet sted, siger Hegaard til DR.

Kristian Hegaard har været i politik, siden han blev valgt til byrådet i Fredensborg tilbage i 2010. I 2019 blev han valgt til Folketinget.

Han vil hverken be- eller afkræfte, om han vender tilbage til politik en dag.