Hegaard trækker sig fra ny post

Kristian Hegaard trækker sig definitivt fra politik. Det står klart, efter at Hegaard i dag også har trukket sig fra byrådet i Fredensborg Kommune. Det oplyser pressechef for Radikale Venstre, Jens Jørgen Madsen, til TV2 Lorry.

- Som Kristian Hegaard oplyste i går, så trækker han sig fra politik - og dermed også fra byrådet, oplyser pressechefen til TV2 Lorry.

Kristian Hegaard har været medlem af Fredensborg Byråd i 12 år.

Var til 'adfærdsregulerende samtale'.

Kristian Hegaard skrev i går på facebook, at han trækker sig fra Folketinget.

Det gør han som konsekvens af, at han for nyligt har været involveret i en krænkelsessag, selvom han har tidligere har fået en advarsel for en grænseoverskridende berøring.

Den første episode fandt sted for nogle måneder siden. Hegaard skulle efterfølgende have været til en 'adfærdsregulerende samtale' med politisk leder, Sofie Carsten Nielsen.

I facebook-opslaget beskriver Kristian Hegaard, at han ikke selv husker den seneste episode, fordi han havde drukket for meget. Han var efterfølgende blevet gjort bekendt med, at han havde opført sig upassende, og det tog den 30-årige politiker konsekvensen af.

'Jeg har overtrådt de værdier, jeg selv står for. Derfor mener jeg ikke, jeg med troværdighed kan fortsætte i politik for nu og takker derfor af.'

Kristian Hegaard blev valgt første gang til byrådet i Fredensborg Kommune 2009, da han var 18 år. Siden da er han blevet genvalgt i både 2013 og 2017.