Heidi Bank overtager for sygemeldt Ellemann

Heidi Bank (V) overtager forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensens (V) plads i Folketinget, mens han er sygemeldt.

Det siger hun selv til TV 2 Østjylland.

- Det er en opgave, der skal løses for partiet, og det påtager jeg mig i den periode, det måtte være nødvendigt. Og så håber jeg, at Jakob kommer tilbage, lige så snart han føler sig rask og kampklar igen, siger hun.

Jakob Ellemann-Jensen sagde mandag, at han går på sygeorlov på ubestemt tid efter et ildebefindende i sidste uge.

- Jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til, skrev han på Facebook.

50-årige Heidi Bank er tidligere ejendomsmægler og var valgt til Folketinget for Venstre fra 2019 til 2022.

Økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) bliver fungerende forsvarsminister og varetager begge ministerposter, mens Stephanie Lose skal stå i spidsen for Venstres organisation.

I sidste uge var Ellemann onsdag forbi Rigshospitalet efter et ildebefindende, hvor han oplevede svimmelhed og hovedpine.

Ellemann oplyste efterfølgende, at han havde det fint.

Han blev formand under en turbulent tid i Venstre i september 2019, efter at Lars Løkke Rasmussen blev væltet som formand.

Siden har han forsøgt at samle partiet, mens flere profiler forsvandt fra Folketinget for at fortsætte deres karriere andetsteds.

Efter en lang valgkamp fik Venstre som forventet stryg ved folketingsvalget, hvor partiet gik 20 mandater tilbage.

Ellemann forhandlede siden om at danne regering med Socialdemokratiet og Moderaterne, hvilket lykkes efter flere uger.

Det fik flere partier i blå blok til at kritisere ham for, at han havde forladt projektet.