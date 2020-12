'Heldig' borgmester fredet: Naboers udsigt skulle ødelægges

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Borgmester Jacob Bjerregaards (S) havudsigt fra hjemmet var sikret, da Fredericia Kommune ville lave et nyt boligkvarter. Naboernes udsigt og ejendomsværdi ville derimod blive spoleret.

Det viser et såkaldt kommuneplantillæg fra 2019, som fik borgmesterens naboer til hyre en advokat, der tørt konstaterer Jacob Bjerregaards fortsatte havudsigt i et høringssvar i maj 2019.

'Det bemærkes i den forbindelse, at ejendommen Argentinervej X (borgmesterens husnummer, red.) ikke berøres af førnævnte planstrategi', skriver Trolle advokatfirma på vegne af borgmesterens seks naboer i forreste række mod vandet.

Sirlig streg på rådhuset

Kommunen havde mulighed for at købe mere jord, så der kom flere boliger i det nye kvarter, viser et høringssvar fra jordejeren i juni 2019.

De ekstra boliger kunne ligge på marken foran borgmesterens hus, men det blev aldrig aktuelt. Kommunen havde sirligt trukket grænsen for det nye kvarter ud fra en matrikel, der ikke ville forstyrre borgmesterens udsigt foran panorama-vinduerne.

Her ses jordejerens forslag til nye grunde, som Fredericia Kommune kunne købe, men det ville betyde huse foran borgmesterens - nederst til højre. Foto: Fredericia Kommune.

Naboer i mørket

De seks naboer havde - ligesom borgmesteren - købt grundene fra februar 2016 til november 2016.

Borgmesteren fik den største og suverænt bedste grund ved et 'heldigt' bud - i strid med reglerne og lige foran næsen på et lokalt par, som Ekstra Bladet tidligere har afsløret.

Grundene var blev solgt af kommunen som 1. række ud til et 'rekreativt område' med mark, skov og Lillebælt. Der stod intet i salgsmaterialet eller lokalplanen om nye boliger lige foran.

Tværtimod måtte de nye ejere ikke bygge i to etager, fordi de bagvedliggende huse og skulle have udsigt til det rekreative område.

Borgmester-skandale: Sagen kort Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard (S), meldte sin afgang ud af det blå 8. december. Dagen efter afslørede Ekstra Bladet - efter længere tids research - at borgmesteren havde købt en grund ved et mundtligt bud, hvilket er i strid med reglerne. Det mundtlige bud faldt dagen efter, et lokalt ægtepar havde udvist stor interesse for den samme grund. Både før og efter borgmesterens mundtlige bud krævede kommunen, at borgere bød skriftligt på grunde. Fredericia Kommune har erkendt over for Ekstra Bladet, at man har begået en fejl i sagen. Professor i forvaltningsret slår fast, at Jacob Bjerregaard har fået 'særbehandling'. Vis mere Luk

Borgmester med indsigt

Jacob Bjerregaard var klar over, at kommunen havde planer om at bygge foran husene i 1. række ifølge skrivelsen fra naboernes advokat.

Borgmesteren har angiveligt selv erkendt det over for sin direkte nabo i huset ved siden af på Argentinervej.

'Borgmesteren overfor ejeren af Argentinervej X (naboen, red.) har oplyst, at ham bekendt har det hele tiden været planen at bebygge det rekreative område', skriver advokaten og fortsætter:

'En oplysning som mine klienter ikke har haft kendskab til forud for deres køb af ejendomme', står der i høringssvaret.

Intet svar fra embedsmand Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med den embedsmand i kommunen, der har været involveret i planerne. Vi ville blandt andet gerne høre, hvorfor man valgte at lave et oplæg til nye boliger, hvor borgmesteren - i modsætning til naboerne - ikke ville blive berørt. I en telefonsamtale forsøgte vi at stille spørgsmål, men han ønskede at få dem på skrift. Vi har dog hverken fået et interview eller svar på vores spørgsmål inden deadline. Vis mere Luk

Hus skiller sig ud

Der blev bygget huse i 1. række frem til december 2018, og i maj 2019 fik borgmesterens naboer så kendskab til kommunens boligplaner.

Planerne fik dem til at studse over Jacob Bjerregaards placering af sit hus. Det vender anderledes end alle naboerne i 1. række, og det gjorde kort efter byggeriet en stor forskel.

Borgmesterens hus-finte giver en uforstyrret udsigt, selvom kommunen gennemførte de nye byggeplaner.

Naboernes advokat noterer sig derfor, at 'denne boligs placering på grunden ikke vender ud mod et nyt boligområde', står der med henvisning til borgmesterens hus i høringssvaret til kommunen.

Det endte med, at Fredericia Kommune i sommeren 2019 helt droppede planerne om et nyt boligområde foran Argentinervej på grund af protester.

Borgmester afviser Jacob Bjerregaard nægter at svare på centrale spørgsmål i sagen om hans udsigt og kommunens byggeplaner. - Vidste du noget, som dine naboer ikke gjorde, angående kommunens planer om boliger på det rekreative område? - Har du begået politisk insiderhandel ved køb af din grund og placering af hus? 'Ikke korrekt'

Borgmesteren mener dog ikke, at han har fortalt sin nabo, at det hele tiden har været planen at bygge foran Argentinervej. 'Nej, det er ikke korrekt. Jeg har udtalt, at det var en mulighed, at der kunne bygges foran, såfremt det blev politisk besluttet', skriver Jacob Bjerregaard i et skriftligt svar. - Er det korrekt, at du ikke ville berøres af tillæg til planstrategi 2015? Hvis nej, i hvilken grad? 'Nej. Der ville også blive bygget foran vores hus med det plangrundlag, der blev foreslået', skriver borgmesteren. Et plangrundlag, der altså meget kort tid efter blev ændret. - Hvorfor vender din bolig anderledes end alle de andre i yderste række? 'Det var arkitektens forslag at placere huset på den måde, det er placeret på grunden', skriver Jacob Bjerregaard. Vis mere Luk

Borgmester på bustur før køb

Jacob Bjerregaard var - længe før sit eget køb af grund - dybt involveret i kommunens planer om et nyt boligområde foran Argentinervej.

Det viser en mail fra en embedsmand til en af borgmesterens naboer i maj 2019.

'Allerede i efteråret 2015 besigtigede (kommunen, red.) det omhandlende område med henblik på udlæg til nye boligformål', har kommunen oplyst i mailen ifølge naboernes advokat.

Konfronteret med turen erkender Jacob Bjerregaard overfor Ekstra Bladet, at han deltog på en bustur 21. september 2015 til området. Turens formål var at finde nye, attraktive boligområder.

Møder om planen

Der var også flere møder i efteråret og vinteren 2015 om bolig-planer i det rekreative område.

Møderne fandt sted i økonomiudvalget - hvor Jacob Bjerregaard sidder - 6. oktober, og 7. december i byrådet under punktet: 'Potentielle nye boligudlæg i Kommuneplan 2017-2029'.

Borgmesteren bød på grunden, som han endte med at købe af kommunen, 15. marts 2016.

Ændret på falderebet

I september 2017 lagde kommunen faktisk op til at ændre status for området foran borgmesterens nybyggede hus.

Nu skulle det være et 'udviklingsområde til bosætning'. Men det blev ændret med sætningen:

'På baggrund af en samlet interesseafvejning justeres rammeområdets afgrænsning', står der i tillæg til planstrategi 2015.

Nu var borgmesterens udsigt sikret igen.

Så heldig er borgmesteren

Ekstra Bladet har gennem de seneste uger afsløret en række sammentræf og deciderede 'fejl' i Fredericia Kommune, som alle er faldet ud til borgmester Jacob Bjerregaards fordel.

Jacob Bjerregaard trak sig fra borgmesterposten dagen før Ekstra Bladets første afsløring blev bragt efter mere end en måneds research.

Senere trak Jacob Bjerregaard sig også fra 'drømmejobbet', som en af 25 directors hos lobbyist-firmaet Advice.