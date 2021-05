'Hele Danmarks Mette'-forside: En skævert

Mette Frederiksen er på forsiden af denne måneds LIME med ordene 'Hele Danmarks Mette'.

Og det har fået en del meningsdannere til tasterne på deres foretrukne medie, Twitter.

Blandt andet skriver tidligere justitsminister og Venstre-mand Søren Pind 'Det her kunne Socialdemokratiet ikke købe sig til'. Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, har også delt forsiden, der over en bred kam får en rigtig hård medfart på de sociale medier.

LIME er et gratis kvindemagasin, som man kan tage med hjem, når man har været i Netto for at handle.

CEO for Salling Group, der ejer Netto, Per Bank, har været ude for at gyde lidt olie på vandene. Til flere af de kritiske tweets har han skrevet den samme kommentar: 'Redaktionel produktion af magasinet varetages af eksternt contentbureau, der i dette tilfælde burde have overvejet objektiviteten nærmere.'

Pressekonsulent i Salling Group Mads Grand fortæller, at redaktionen bag LIME er uafhængig af Salling Group og måske skulle have overvejet denne forside en ekstra gang.

- Rubrikken på forsiden sidder ikke helt i skabet. Det er ikke alle, der føler sig omfattet af den, det må vi se som en skævert, siger han til Ekstra Bladet.

- Det må redaktionen tage til efterretning.

Det er mediekoncernen Aller, der udgiver LIME.

Lime har tidligere haft profilerede kvindelige politikere på forsiden. Blandt andet Enhedslistens Pernille Skipper i juni 2019 med ordene 'Bossladyen Skipper' og Inger Støjberg i januar 2017 med den nogen længere rubrik 'Inger Støjberg - om at blive valgt fra, sidde i kørestol og få drømmejobbet'.

