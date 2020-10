Hellig krænker: Morten Ø buldrede mod chikane

Igen og igen har Morten Østergaard den seneste tid tordnet mod sexisme og sexchikane i samfundet. Samtidig har han bestræbt sig på at holde en hel række sager om sig selv ude af offentlighedens søgelys.

Først fredag kom det frem, at Østergaard har yderligere tre sager på samvittigheden, hvor han har opsøgt kvinder for seksuel kontakt. En af disse er en personalesag.

Metoo-bombe: Østergaard tilstår tre nye sager

Siden folketingsmedlem Samira Nawa (RV) offentligt kritiserede statsminister Mette Frederiksen udpegelse af Jeppe Kofod (S) som udenrigsminister, har Morten Østergaard ellers været på den hellige krigssti over for andre seksuelle krænkere i samfundet.

Dog helt uden at nævne sig selv.

På Facebook har Morten Østergaard således skrevet adskillige lange opslag de seneste uger. Her langer han ud efter mænd, der ikke kan lade kvinder være på arbejdspladser eller andre steder.

Blandt andet har den nu forhenværende politiske leder været bannerfører for en 24 timer lang sexisme-happening på Facebook sammen med Sofie Carsten Nielsen.

Undervejs i de 24 timer nævnte Østergaard intet om sine egne sager.

R-profil trækker i land: Morten fik lov til at stå frem som krænker

Derudover har Østergaard skrevet, at tavshed aldrig må være svaret, når sager om chikane presser sig på:

'Når virkeligheden kalder så højt, som den har gjort de seneste uger, så må svaret aldrig være tavshed eller ligegyldighed. Det skal være slut med at efterlade mennesker, der har været udsat for seksuelle krænkelser med en følelse af magtesløshed.'

Morten Østergaard har også over for sine næsten 68.000 Facebook-følgere understreget, at magtfulde mænd skal forstå, at magtforholdet består, når arbejdsdagen slutter.

'Vi er nødt til at forstå - ikke mindst i magtens centrum - at magten ikke forsvinder, fordi vi fx går fra møde til fest. At hvor der udøves magt - er der risiko for misbrug. Vi må derfor sikre, at fællesskabets præmisser sætter rammerne - så ingen lades i stikken.'

Men først fredag kom det altså frem, at han selv som magtfuld politiker har vist kvinder seksuel interesse til fester, som de hverken gengældte eller ønskede.