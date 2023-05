Helt færdig: Jeppe Kofod dropper kandidatur

Det har vakt undren og opsigt, at tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mandag forlod sin plads i Folketinget for at få bedre tid med famlien, men at han samtidigt stadig var kandidat til Europa-Parlamentet.

Men nu slår Jeppe Kofod fast, at han også dropper håbet om at komme til Bruxelles. Det gør han i en intern mail, som Ekstra Bladet er bekendt med indholdet af.

I mailen skriver Jeppe Kofod, at han 'forlader dansk politik'.

Væk fra Folketinget

Mandag skrev Jeppe Kofod på Facebook, at han forlod sin plads i Folketinget, hvor han sad som suppleant for den sygemeldte Mette Gjerskov.

I opdateringen beskrev han tre grunde. Først øjensynligt en stor aktivitet i det rådgivningsfirma, han startede efter tiden som udenrigsminister. For det andet at han 'har opnået alt det', han 'nogensinde har drømt om i politik'. Og sidst at få mere tid til familien.

Annonce:

Derfor skabte det enorm undren - ikke mindst hos Socialdemokratiet selv - at Jeppe Kofod umiddelbart fastholdt sit kandidatur til Europa-Parlamentet. Hvilket han bekræftede i en sms til Politiken.

I samme artikel står det klart, at Jeppe Kofod ikke havde fortalt sin egen kreds om, at han trak sig.

- Jeg ved absolut ingenting, sagde kommuneformand Lars Goldschmidt til avisen.

Til Ritzau siger Lars Goldschmidt tirsdag efter Ekstra Bladet kunne bringe nyheden:

- Min viden om det er, at han (Jeppe Kofod red.) har ringet til mig i aftes og sagt, at han ikke er kandidat.

Lunken modtagelse

Jeppe Kofod sad i Europa-Parlamentet fra 2014 til 2019, hvor han blev stemt ind med 170.739 stemmer. Farvellet til Folketinget var martret af en sag, hvor Jeppe Kofod i 2008 havde haft en upassende relation til et 15-årigt partimedlem. Sagen kostede ham en periode i skammekrogen.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Annonce:

Sagen spøgte, da Jeppe Kofod i 2019 blev hentet ind som udenrigsminister i Mette Frederiksens (S) etpartiregering. Og den fyldte ikke mindre, da MeToo rullede ind over dansk politik i 2020 og satte fokus på magtforhold og krænkelser i dansk politik.

Eksministeren måtte da også nøjes med 4279 personlige stemmer til Folketingsvalget i 2022, hvor han end ikke blev valgt ind.

Da han valgte at stille op til Europa-Parlamentet igen til det kommende valg i 2024, var der modstand fra flere socialdemokratiske ungdomsorganisationer på grund af sagen.

- Vi besluttede os for at være et parti, som repræsenterer nutiden bedre og dermed repræsenterer det samfund, som København ønsker, skrev formændene for Københavns lokalafdelinger af DSU og Frit Forum i en mail.

Ekstra Bladet har kontaktet Jeppe Kofod for en kommentar. Han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Jeppe Kofods tid som udenrigsminister blev pludselig turbulent, da hans gamle sexsag igen blev bragt i spil. Læs her, hvad der skete dengang.

Mette Frederiksen er ifølge hende selv ikke kandidat til en toppost i Nato. Men det sagde Anders Fogh Rasmussen også, inden han blev generalsekretær. Hør mere i 'Ingen kommentarer'