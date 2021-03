Helt i skoven: To radikale sex-krænkere gav hinanden påtaler

I de radikale Christiansborg-gemakker har der de seneste år udspillet sig et absurd teater, hvor to magtfulde mænd i partitoppen 'byttede’ advarsler for seksuelle krænkelser med hinanden.

Det oplyser Sofie Carsten Nielsen i et interview med Zetland.

Partiets sekretariatschef på Christiansborg, Lars Beer Nielsen, krænkede i 2018 en ung kvindelig ansat verbalt ved helt ud af det blå at kommentere hendes bryster.

Sagen blev ’håndteret med en advarsel’, fortæller Sofie Carsten Nielsen. Og det var den daværende politiske leder Morten Østergaard, som gav den til sekretariatschefen.

Samme sekretariatschef gav så nærmest simultant Morten Østergaard en advarsel og reprimande for den politiske leders serielle, grænseoverskridende adfærd, som Sofie Carsten Nielsen efterfølgende har beskrevet som ’klam’.

Radikale gentlemen: Sekretariatschef Lars Beer Nielsen (tv) og politisk leder Morten Østergaard gav advarsler til hinanden for MeToo-sager. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Lars Beer Nielsen og Morten Østergaard forbindelse går langt tilbage. De læste statskundskab samtidig i Aarhus - og arbejdede tæt sammen i Forskningsministeriet, hvor den ene var kontorchef og den anden minister.

Må ikke ske igen

Overfor Zetland erkender Sofie Carsten Nielsen, at det er mærkeligt, at de to radikale topfolk, som begge er anklaget for krænkelser, kan give hinanden påtaler.

’Det er da præcist simpelthen helt i skoven. Det må ikke ske igen,’ siger partiets nye leder.

Den sygemeldte Morten Østergaard har via partiets gruppesekretær oplyst, at han ikke har kommentarer til partiets MeToo-skandaler.

Sekretariatschefen fik iøvrigt også en advarsel for ’mangler i håndteringen’ af flere af Østergaards MeToo-sager. Han har ifølge partiets presseafdeling ingen kommentarer.