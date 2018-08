Helt sort snak: DF-konsulent betalt af DF er chef for 'uafhængigt' DF-medie

Logik for viderekommende: Ditoverblik.dk påkalder sig uafhængighed fra DF, selvom partiet betaler gildet og redaktøren vil ikke grave i Meld-skandalen

De lugter af fisk, men nægter at være det. De politiske partiers egne medier.

Nu er Dansk Folkeparti kommet med på vognen.

Partiet har lanceret et medie på hjemmesiden med adressen ditoverblik.dk, hvor man på præmieredagen kan læse tophistorier læse om dyremishandling, burkaforbud og radikale islamister. Lutter DF-mærkesagen.

DF som betaler gildet i form af en fast månedlig overførsel til mediets eneste medarbejder og redaktør, Steen Trolle.

Han er udstyret med en e-mailadresse tilknyttet Folketinget og har på Folketingets hjemmeside titel af konsulent hos Dansk Folkeparti. Steen Trolle laver mediet fra sit hjem i Ølstykke, men har sin faste gang på DF's gang på Christiansborg, fortæller han.

Aftale om redaktionelt fokus

Ikke desto mindre fastholder ditoverblik.dk på sin hjemmeside at være 'uafhængigt af partiet'.

- Med uafhængighed skal forstås, at jeg ikke er ansat i pressetjenesten. Jeg har et stykke papir, hvorpå der står, at jeg er ansvarshavende redaktør. Det er mig, som bestemmer indholdet på siden.

- Det gør jeg selvfølgelig ud fra det redaktionelle fokus, som vi har aftalt. Så man kan sige, jeg bestemmer indholdet, indtil ejerne ikke længere synes, det er mig, som skal bestemme indholdet.

- Og du er godt klar over, hvem der er dine ejere?

- Ja. Det er jeg jo godt klar over. Det er måske en skidt sammenligning, men nu har jeg lige talt med en fra P1's kulturredaktion. Hvis han lige pludelige begynder at lave erhvervshistorier, så kan det godt være, han skal have en samtale med sin chef. Sådan er det også her.

- Vil vi se dig eller andre gå kritisk til Martin Henriksen eller Kristian Thulesen Dahl, når de for Gud ved hvilken gang råber op om udlændingestramninger?

- Vi vli stille krtiske spørgsmål. Ikke mindst til DF's egne politikere. Det er en mulig for at udfordre dem. Derfor har man hyret en journalist og ikke et partimedlem. Jeg er ikke medlem af Dansk Folkeparti.

- Så må den største skandale i partiets historie Meld-skandalen være et oplagt emne?

- Det bliver ikke os, der kommer til at lave en grundig og kritisk dækning af det. Det vil ikke være troværdigt. Vi vil formentlig lave en opsamling, når den sag finder sin afslutning. Vi vil formentlig interviewe de ansvarlige og høre, hvad konklusionen er.

Op til partiet at søge støtte

- Dér stopper den krittiske tilgang?

- Som sagt. jeg synes ikke, det vil være troværdigt, hvis vi kastede os ud i dækningen af det. Vi vil stille kritiske soørgsmål, når der kommer nogle informationer frem om den sag. Så er det vores opgave at bede Dansk Folkepartis ansvarlige politikere om at kommentere på det.

- Alright, så en kommentar er det kritiske element. Når man slår dig op, så står der, at du er konsulent i DF?

- Ja, jeg er hyret ind som konsulent. Mit firma er hyret ind, hvor konsulentopgaven har været at lave konceptet for det her medie. Jeg er ikke ansat af Dansk Folkeparti. Jeg får ikke pension af Dansk Folkeparti. Mit firma sender en regning til dem hver måned.

Steen Trolle oplyser, at han kender DF's pressechef Søren Søndergaard fra 'en fælles fortid hos Politikens lokalaviser'.

Redaktøren forklarer, at ditoverblik.dk er inspireret af, at også andre partier har startet medier.

Særligt det socialdemokratiske medie piopio.dk har måtte lægge øre til kritik, fordi det ligeledes påstår at være uafhængig, selvom det aldrig skriver kritisk om partiet og i øvrigt er stiftet af partiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen.

Piopio har modtaget offentlig udviklingsstøtte på knap 75.000 kroner og siden godt 300.000 kr. i mediestøtte

Steen Trolle oplyser, at Dansk Folkeparti endnu ikke har besluttet om man vil søge mediestøtte.