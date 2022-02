Gardinerne var rullet ned. Som lukkede øjenlåg. Som en dum dreng, der nægter at høre, se og forstå.

Den russiske ambassade udgjorde det meningsløse bagtæppe, da mennesker søndag eftermiddag var mødt frem for at vise deres utilfreds med Vladimir Putins angrebskrig og aggression i Ukraine.

Flere demonstranter har begivenhederne i Ukraine helt inde på kroppen Kæresteparret Marta Dmytri og Andrii Iasko er i Danmark for at arbejde.

Nætterne er værst

Hjemme i Ukraine gennemlever deres familier det værst tænkelige.

- Alle mine venner, min familie og de mennesker, jeg er vokset op med, kan dø. Det er en skam, hvad Rusland gør. Det kalder os brødre og nu dræber de os.

- Jeg kan ikke sove. Jeg kan ikke spise. Jeg er blevet ti år ældre på tre-fire dage. Det er et helvede for os og alle ukrainere, fortæller Marta Dmytriv, som kalder på mere hjælp fra resten af Europa.

Især når mørket sænker sig over Ukraine er det svært at være langt hjemmefra, fortæller de.

- Hvert eneste bombeangreb er meget skræmmende for min familie. De er i det sydlige Kiev. Jeg er også bange. Hver nat er et nyt helvede. Jeg er så bange, når jeg skal tjekke nyheder og beskeder om morgenen, siger Andrii Iasko.

Artiklen fortsætter under billederne

Marta Dmytri og Andrii Iasko frygter for deres families liv. Rusland slår min familie ihjel, står der på hendes skilt. Foto: Anthon Unger

De blå-gule farver var overalt. Foto: Anthon Unger

Den russiske ambassade vågede over forsamlingen. Foto: Anthon Unger

Det allerede ikoniske citat fra ukrainske grænseavgt til et russisk krigsskib stod på flere skilte. Foto: Anthon Unger

Mor laver molotovcocktails

Lesya Ignatyk-Eriksen er formand for foreningen Hjælp ukrainske børn. Også hendes familie sidder fast i hjemlandet.

- Min mor på 70 år. Hun er med til at lave molotovcocktails, hvem havde troet vi skulle komme i den her situation?, spørger hun.

Meterhøje radiosendere tårner sig op bag hegnet på den russiske ambassade og fortæller om et land, der lukker sig mere og mere om sig selv

Præsident Vladimir Putin skriver sig ind i rækken af verdens allerværste depoter.

Han er nu i klub med Syriens Assad og Nordkoreas Kim Jong-un, konstaterede tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen i sin tale.

Oprustning nu

Mette Frederiksen citerede præsident Zelenskij, og tilføjede sit eget twist:

- Et jerntæppe sænker sig over Europa. Lad det være et jerntæppe, som lukker Rusland inde, sagde hun.

Venstres leder, Jakob Ellemann-Jensen, gik mere direkte i kødet på Putin.

- Vi må ikke være naive.

- Han skal vide, at omkostningerne vil være uoverskuelige, hvis han angriber os, sagde han, og krævede omgående forhandlinger om dansk oprustning, sagde Venstre-formanden, der foreslog at omdøbe gaden foran ambassaden til Ukrainegade. Den hedder i dag Christianiagade.

Statsministeren var en kort tur ude blandt de fremmødte for at sige dem tak. Foto: Anthon Unger

Demonstranter i alle aldre. Foto: Anthon Unger