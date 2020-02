Hemmelig angrebsplan kendt i Mettes inderkreds

En af Mette Frederiksens særlige rådgivere kendte til plan om at bruge fortrolige papirer til at angribe Venstre

En af statsminister Mette Frederiksens (S) nærmeste rådgivere kendte til Socialdemokratiets storstilede plan om at gennemføre et lyssky angreb på Venstre midt under forhandlingerne om en udligningsreform.

Det indrømmede statsministeren tirsdag, og dermed rykker sagen helt tæt på regeringschefen selv.

Mette Frederiksen vil ikke fortælle, hvilken rådgiver der er tale om. Og personen bliver heller ikke fyret, selvom vedkommende har handlet stik imod statsministerens fine ord og højstemte skåltaler om at øge befolkningens tillid til politikerne.

Den eneste konkrete oplysning, som statsministeren ville ud med, var, at der ikke var tale om hendes højre hånd, stabschef i Statsministeriet, Martin Rossen.

Ifølge Ekstra bladets oplysninger er der tale om Martin Justesen, der arbejder for Martin Rossen i det nyoprettede politiske sekretariat i Statsministeriet, der er en historisk nyskabelse i dansk politik.

Angrebsplanen omfatter mere end 20 navne - både ministre, pressemedarbejdere og folketingsmedlemmer - der alle blev tildelt minutiøse roller.

Der blev blandt andet lagt op til at skaffe fortrolige oplysninger fra forhandlingerne med Venstre og lade dem sive til pressen.

En fejl

Men selvom en mindre brigade af topfolk i Socialdemokratiet altså var en del af den detaljerede offensiv, så bedyrede statsministeren altså sin egen uvidenhed, og hun betegnede hele planen som en "fejl":

- Hvordan kan det være en fejl? Det er jo et langt forløb, der ligger bag, som involverer over 20 forskellige mennesker. Det er jo ikke en fejl, det er et planlagt forløb?

- Du definerer fejl, og jeg gør det samme. Jeg har beklaget det arbejde, der er foregået, siger hun.

Ifølge statsministeren selv, så hørte hun første gang om de nærmere detaljer i planen, da hun læste Jyllands-Postens omtale af sagen søndag aften.

Og det altså på trods af, at planen var kendt i hendes politiske sekretariat, der ellers har til formål at 'øge den interne koordination mellem ministre og særlige rådgivere', som det hedder på Statsministeriets hjemmeside.

- Du vidste ikke, at man havde tænkt sig at finde papirer fra forhandlingerne og dryppe dem ud til pressen? Det anede du ikke?

- Altså, jeg, øhh, mener ikke, at det er det, der har været formålet. Det håber jeg ikke. Jeg har ikke haft lejlighed til at diskutere med alle. Jeg kan gøre regeringens holdning fuldstændig klar. Når man er i et forhandlingslokale, så skal man kunne stole på hinanden.

- Hvad tænker du om, at nogen har handlet stik imod det, du siger, du står for? For der er jo to muligheder: Enten er de ligeglade med, hvad du siger. Eller også ved de godt, at det du siger, bare er ord.

- Men jeg mener det. Og når man mener det, som jeg, at vi har en vigtig opgave i forhold til både politikerlede og tillid, så har man også et særligt ansvar. Det skal vi så gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til, siger Mette Frederiksen.