Hemmelig mail: 'Rygter breder sig som en virus'

Rygterne svirrer, og kommunaldirektøren burde fratræde på grund af et forhold til borgmester Jacob Bjerregaard.

Sådan lød den klare opfordring i en mail underskrevet af en anonym 'foruroliget medarbejder' til kommunaldirektør i Fredericia Annemarie Zacho-Broe.

'Rygterne om dit forhold til borgmesteren breder sig som en virus og med stigende hast i organisationen,' står der i mailen modtaget 22. oktober 2019.

Ekstra Bladet har modtaget mailen fra den daværende medarbejder og er bekendt med hans identitet.

Når medarbejderen valgte at blive anonym 'whistleblower', skyldtes det, at han opfattede det som et spørgsmål om tid, før det påståede forhold mellem kommunens magtduo kom frem.

'Jeg håber, for kommunens og din families skyld, at du, inden det bryder løs i offentligheden, og altså meget snart, selv tager konsekvensen og fratræder,' står der i mailen.

Irriteret borgmester

Dagen efter modtagelsen informerer kommunaldirektøren om mailens indhold til økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard, der går videre til borgmester Jacob Bjerregaard.

Læs hele mailen fra whistlebloweren Kære Annemarie Zacho-Broe Rygterne om dit forhold til borgmesteren breder sig som en virus og med stigende hast i organisationen. Jeg har desuden en klar fornemmelse af, at det er et spørgsmål om kort tid, inden forholdet også kommer til offentlighedens kendskab. Jeg ønsker ikke at moralisere men situationen er uholdbar for Fredericia Kommune og forholdet et klart brud på grundlæggende principper for god embedsførelse. Jeg håber, for kommunens og din families skyld, at du, inden det bryder løs i offentligheden, og altså meget snart, selv tager konsekvensen og fratræder. Jeg er klar over, at store opgaver ligger på dit bord, men for at undgå en ydmygende sag i offentligheden, tror jeg det er din mulighed. Jeg betragter borgmesterens rolle i situationen mindst lige så alvorlig som din. Forskellen er jo blot, at det er dig der er embedsmanden - og ham der er valgt. Personligt ønsker jeg ikke, at han skal skånes for en skandale, der kan blive mindst lige så stor og kulørt som Thomas Banke sagen. På den anden side, vil det være ubærligt for kommunen og borgerne, hvis man endnu en gang skal opleve byen udstillet i en pinlig sag. Jeg vil ikke nævne en masse om nepotisme, men blot understrege, at gode værdier for redelig og uafhængig offentlig embedsførelse, er grundlæggende for kommunens troværdighed. Samtidig er en oplevelse af ordentlighed og professionalisme på borgmester- og direktionsgangen en grundlæggende forventning og forudsætning for 4.000 medarbejderes trivsel og ansvarsfølelse. Og kravet til sømmelighed er proportionalt med den ansattes position. Jeg henvender mig anonymt, uden andres viden og kun denne ene gang. Denne mail kommer kun til dit kendskab og kontoen nedlægges umiddelbart efter afsendelse. Venligst en foruroliget medarbejder Vis mere Luk

Borgmesteren blev fortørnet over, at rygtet blev bragt op i en anonym mail, erfarer Ekstra Bladet. Både Jacob Bjerregaard og kommunaldirektøren afviste rygterne og opfattede mailen som chikane.

Kommunens forvaltning var dog allerede i oktober 2019 klar til at fremlægge rygterne for kommunens økonomiudvalg, erfarer Ekstra Bladet.

Økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard drøftede angiveligt flere gange muligheden for fremlæggelse med borgmesteren.

Jacob Bjerregaard afviste dog at informere økonomiudvalget, fremgår det af den offentliggjorte advokatundersøgelse. Derfor måtte fremlæggelsen for kommunens øvrige toppolitikere opgives.

Først frem et år efter

Mørklægningen lykkedes indtil vinteren 2020.

På et møde i kommunens økonomiudvalg 17. december tager kommunaldirektøren så endelig rygterne om et forhold op. Det skyldes dog ikke mailen, men derimod Ekstra Bladets henvendelse til Tommy Abildgaard 8. december.

Her redegør kommunaldirektøren for sit eget syn på rygterne. Men hun undlader af ukendte årsager at nævne den anonyme mail tilbage i oktober 2019.

- Annemarie fortalte ikke om den mail på mødet i økonomiudvalget, fortæller 1. viceborgmester Susanne Eilersen (DF).

- Jeg fik først kendskab til mailen, da jeg læste den i advokaternes rapport, uddyber hun.

Whistleblowerens mail indgik heller ikke i kommunens materiale til advokatundersøgelsen i første omgang. Den blev først inddraget, da den nuværende borgmester, Sten Wrist (S), fik den tilsendt i januar 2021.

Jacob Bjerregaard har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelse om den anonyme mail.

Annemarie Zacho-Broe har ikke yderligere at tilføje, meddeler hun via sin advokat.

Begge har tidligere afvist alle beskyldninger om den påståede upassende relation.

Ekspert-kritik af tavshed

Ifølge kommunalekspert Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er det pligtforsømmelse, at de centrale aktører gemte på deres viden om den alvorlige mail.

- Det kan jo i sig selv alene begrunde en politianmeldelse, siger han og kalder det problematisk, at rygtet spreder sig i organisationen. Det er i sig selv et problem.

- Det, der er problemet her, er, at kommunaldirektøren ikke alene skal tage stilling til, at det her bare er grundløst, og det gør man ikke mere ved. Man bliver nødt til at tage det alvorligt, at der er sådan nogle rygter. Det er også derfor, man bliver nødt til at tage det videre, forklarer han.

Ekstra Bladet kender identiteten på den foruroligede medarbejder, som sendte ovenstående advarsel i efteråret 2019.

Derfor er det alvorligt

Advokatfirmaet Horten konkluderer, at borgmesteren og kommunaldirektøren var inhabile, da de besluttede at skjule whistleblower-mailen for byrådets økonomiudvalg. Dermed tilsidesatte de to topfolk 'væsentlige pligter'.

Horten anbefaler, at Fredericia Kommune får politiet til at undersøge, om relationen mellem borgmesteren og kommunaldirektøren har været strafbar.

Ifølge Horten vil en fast og langvarig relation kunne medføre generel inhabilitet, hvilket ville indebære, at begge ville være afskåret fra at besidde deres respektive positioner i kommunen.

I tilfælde af en mindre fast relation vil det kunne medføre inhabilitet i forhold til konkrete sager (speciel inhabilitet).

Inhabilitet giver risiko for, at konkrete sager i forvaltningen kan være påvirket af uvedkommende hensyn. Det samme kan forvaltningens betjening af udvalg og byråd.

Det vil således være i strid med grundlæggende principper i kommunestyret, hvis der foreligger en inhabilitetsskabende relation mellem en borgmester og en kommunaldirektør, fastslår advokaterne.