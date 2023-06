Hemmelige dokumenter: Her er anklagerne mod Weiss

Medarbejdere, der blev kimet ned, selvom de var syge. En systematisk overvågning af ansattes mails. Arbejdsdage fra tidlig morgen til langt ud på natten. Bagtaleri, mobning og krav om at ordne hendes beskidte vasketøj.

Mens Pernille Weiss (K) er gået i modoffensiven og nægter at trække sig fra Europa-Parlamentet, kan Ekstra Bladet nu afsløre flere af de nedskrevne beretninger, der fik hende skrottet som spidskandidat.

Ovenstående er blot nogle af de mange vidnesbyrd, som tidligere medarbejdere hos de konservatives EU-politiker har delt i undersøgelsen af arbejdsmiljøet på hendes kontor, som de konservatives top har foretaget.

Ekstra Bladet har talt med en række tidligere medarbejdere, der alle har indvilget i, at deres personlige beretninger nu kan offentliggøres anonymt.

Annonce:

'Til sidst ser jeg ikke nogen anden udvej end at sygemelde mig. Og jeg må også bare sige, at lige så snart jeg fik sygemeldt mig og ikke skulle åbne den der mail og være bekymret for, hvad der nu ville havne i WhatsApp, så var det en befrielse,' lyder det i en beretning fra en tidligere sygemeldt medarbejder, der gik ned med stress og måtte have psykologhjælp.

Ekstra Bladet har desuden fremlagt de konkrete beretninger for Henrik Würtsch, der er medejer og rådgiver i rådgivningsfirmaet Arbejdsmiljøeksperten. Han er ikke i tvivl om, at de tegner et 'ekstremt alvorligt billede af arbejdsmiljøet.'

- Det er mobning, chikane, krænkelser og dårlig ledelse. Der er tale om et eklatant dårligt arbejdsmiljø, som man ikke kan undgå at blive syg af, siger han.

For døve øren

De interne beretninger til de konservatives sekretariat, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, beskriver i detaljer, hvorfor en længere række tidligere ansatte oplevede arbejdsmiljøet som så dårligt, at de var nødt til at sygemelde sig eller sige op. Undersøgelsen har medført, at hun er blevet skrottet som kandidat til Europa-Parlamentet næste år.

Annonce:

Medarbejderne fortæller samstemmende, at de flere gange forsøgte at tale med Pernille Weiss om problemerne, men at hun ikke tog dem alvorligt.

Ekstra Bladet bringer herunder eksempler fra beretningerne, som flere medarbejdere fortæller har været medvirkende til, at de blev sygemeldt eller sagde op.

Ekstra Bladet har foreholdt Pernille Weiss samtlige kritikpunkter fra de tidligere ansatte og forespurgt om et interview, hvilket fik Pernille Weiss til at komme med et længere mailsvar.

Men efter at Ekstra Bladet efterfølgende har sendt citaterne fra de tidligere ansattes beretninger som en orientering, har Pernille Weiss nu oplyst, at hun alligevel ikke ønsker at få bragt de citater, som hendes presserådgiver i første omgang havde sendt.

'De fremsendte citater trækkes hermed tilbage, da jeg ikke længere ønsker at medvirke til denne artikel,' skriver Pernille Weiss.

--------- SPLIT ELEMENT ---------