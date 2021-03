Hemmelige FE-oplysninger: IS har skabt Kalifatets Løveunger i fangelejr

Islamisk Stats børnesoldater har flere gange optrådt i propaganda-videoer, hvor de udfører henrettelser, og FN har tidligere rapporteret om, at børn i alderen 10-14 år har myrdet civile i Islamisk Stats navn.

Eksperter har tidligere sammenlignet Islamisk Stats brug af børn med Hitler Jugend under Anden Verdenskrig.

Ifølge rapporten 'Cubs of the Lions Den' fra 2018, som er lavet af The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), er børn helt centrale i IS' strategi.

I et studie fra 2015 til 2016 observerede man ifølge rapporten en stor stigning i mobiliseringen af mindreårige med militære funktioner, og antallet af dokumenterede selvmords-missioner med børn tredoblede indenfor det år.

Islamisk Stat forsøger blandt andet at gøre børnene følelsesløse overfor vold ved at eksponere dem for død og ødelæggelse og eksempelvis sætte dem til at se henrettelser eller videoer fra blodige kampe.

Målet er, at deres naturlige følelser af frygt, ubehag og skyld forsvinder og bliver erstattet med IS' budskab om, at vold er en nødvendighed i et 'normalt' liv.