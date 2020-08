Hemmelige fester ender på ministerens bord

Politiet er to skridt bagud, når det kommer til hemmelige piratfester med hundredvis af deltagere, der trodser coronareglerne.

Det mener Dansk Folkeparti, som nu vil tage de hemmelige fester - som arrangeres via sociale medier - og politiets muligheder for at bekæmpe dem op med justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Politiet skal gå ind i de her grupper på sociale medier, men mangler redskaber. Det gør, at politiet hele tiden er to skridt bagud. Og det vil vi have lavet om, siger gruppeformand og retsordfører Peter Skaarup.

Hundredvis af unge mennesker mødtes natten til søndag til en stor organiseret piratfest, hvor de mod betaling kunne feste på et dansegulv med dj og alkoholservering. Det skriver TV2, der har optagelser fra en fest på Refshaleøen i København.

'Party Lovers Denmark'

Politiet er også bekendt med piratfesterne. Københavns Politi oplyser til TV2, at man i det omfang, det er muligt, rykker ud til festerne, hvis forsamlingsforbuddet på 100 personer ikke bliver overholdt.

Det er dog ikke nok ifølge Dansk Folkeparti. Ved at kigge med over skulderen i lukkede Facebook-grupper kan politiet opspore festerne og dermed hurtigt lukke dem ned, hvis de strider mod reglerne, mener DF.

På Facebook er der blandt andet gruppen 'Party Lovers Denmark' med over 3200 medlemmer.

TV2 har kendskab til en lang række andre arrangører, der gennem det seneste halve år har holdt piratfester i København, hvor diskoteker og natklubber i samme periode har skullet holde lukket på grund af risiko for superspredning.

- Alt det har gjort, at vi i morgen (mandag, red.) tager sagen op i retsudvalget over for ministeren om, hvad regeringen vil gøre for at undgå de her piratfester i fremtiden, siger Peter Skaarup.

Bruger MobilePay

Festerne bliver ifølge TV2 holdt på afsides steder. Der har også været piratfester ved blandt andet Amager Fælled og på Sydhavnstippen i København.

For at deltage i piratfesterne skal man betale et beløb via MobilePay til arrangørerne. Og dem vil Dansk Folkeparti slå ned på.

- Dem, der afholder, skal straffes hårdt med bøder. Hvis det er etablerede barer, der holder festerne, skal det koste bevillingen, siger Peter Skaarup.

Varmesøgende kameraer på helikoptere eller droner har været en stor succes i Storbritannien, når for mange stimler sammen til private fester. Og politiet kan måske bruge samme redskab i Danmark, mener Peter Skaarup.

Ekstra Bladet har spurgt til en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S), men han har ikke ønsket at kommentere sagen. Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, vil afvente politiets melding.

- Jeg går ud fra, at alle er klar over, vi står i en alvorlig situation, så man skal holde op med at lave fester, som ikke følger regler og påbud, siger Jeppe Bruus.

- Jeg har en stærk forventning til politiet om, at de håndhæver de regler, som der er, lyder det.

- Er der brug for nye redskaber til politiet?

- Hvis politiet kommer og siger, at de mangler værktøjer, så må vi tage stilling til det, men det er svært for mig at vurdere, siger Jeppe Bruus.

Kender du noget til de hemmelige fester i København, eller har du selv deltaget i en af dem? Send en mail til buus@eb.dk.