Hemmelige oplysninger lækket fra byråd: Nu er sagen politianmeldt

Et byrådsmedlem er meldt til politiet for at have brudt sin tavshedspligt

Salget af et kommunalt areal i Kerteminde Kommune var strengt fortroligt. Alligevel endte fortrolige oplysninger på forsiden af den lokale avis - og det kan ikke være rigtigt.

Derfor har kommunen valgt at anmelde sagen til politiet, bekræfter kommunaldirektør Tim Jeppesen over for Ekstra Bladet.

- Det er Økonomiudvalget, der har valgt at melde sagen til politiet. Det har de gjort, fordi et byrådsmedlem er blevet kontaktet af en borger, som har fået oplysninger, som er fortrolige, og som byrådsmedlemmer ikke må videregive, siger Tim Jeppesen.

Golfdirektør afsløret

Ifølge Fyens Stiftstidende drejer sagen sig om, at kommunen har forhandlet med golfdirektør Jesper Schmitz om salget af Nordre Havnekaj.

Økonomiudvalget ved ikke, hvem i byrådet der har afsløret de hemmelige forhandlinger, men fortrolige oplysninger om blandt andet pris og navn på Jesper Schmitz er blevet lækket.

- Vi ved ikke, hvem der har lækket det. Det må politiet finde ud af. Pointen er, at alle salg er hemmelige, fortæller Tim Jeppesen.

Ifølge kommunaldirektøren er det hele byrådet, der har haft kendskab til de fortrolige oplysninger.

- I stedet for at sende det fortrolige materiale, så lagde vi det på rådhuset, så byrådsmedlemmer kunne bede om at se det. Men vi har også givet en mundtlig orientering, og den er givet til samtlige byrådsmedlemmer, fortæller Tim Jeppesen.

Ikke første politianmeldelse

Det er dog ikke første gang, at byrådet har været nødt til at melde en sag til politiet, efter at der er blevet videregivet fortrolige oplysninger.

- Det er tredje gang, mens jeg har været kommunaldirektør, at der er blevet videregivet fortrolige oplysninger, siger Tim Jeppesen, der har siddet på posten i knap seks år.

Fyns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet at have modtaget anmeldelsen fra Kerteminde Kommune.