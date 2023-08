Hemmeligt besøg: Christian i lære på Borgen

Spottet på Christiansborg: Tronarvingen besøger Folketinget på diskret visit blot to måneder før sin 18-års fødselsdag

Med far i lære.

Midt i Vandrehallen i Folketinget - og foran vores allesammens grundlov, der i 1849 afskaffede enevælden - mødte Ekstra Bladet onsdag eftermiddag tronarvingerne prins Christian og kronprins Frederik, da de pludselig var dukket op på et ikke-annonceret besøg på Christiansborg.

Med tv-hold fra DR fulgte de to prinser troligt i hælene på Folketingets formand, Søren Gade (V), som tegnede og fortalte om grundlovsændringer, konstitutionelt monarki og kongehusets forhold til parlamentet.

Prins Christian fylder 18 år 15. oktober og vil på det tidspunkt formentlig blive et fast indslag ved Folketingets årlige åbning, der altid finder sted første tirsdag i oktober. Det samme var hans far, kronprins Frederik, fra han i 1986 fyldte 18 år.

Et planlagt besøg i Folketingets Kongeloge var således med på dagens program.

Forud for dette var der også indlagt stop i det fornemme Samtaleværelse samt i Folketingets mest aktive 'værksted', den rødmalede gang på anden sal med udvalgsværelser og gruppelokaler.

Opstemte teenage-piger

Ekstra Bladet overværede også, hvordan prinserne på trappen måtte smyge sig forbi en rundvisning bestående af teenagere, der fulgte med folketingsmedlem Anders Kronborg (S) rundt i huset.

Omvisningen blev derfor kortvarigt afbrudt, da særligt den kvindelige del af den unge delegation brød ud i fnisen og 'oh my God'-udbrud ved synet af de to kommende konger.

Kronprins Frederik er fast inventar til Folketingets åbning, der er de kongeliges eneste årlige arbejdsdag i Folketinget. Foto: Jens Dresling

Ingen talelyst

Ekstra Bladet henvendte sig til de fornemme gæster, da de med Søren Gade netop havde studeret grundloven indgående. Særligt Christian havde mange spørgsmål, som Folketingets formand ivrigt besvarede.

- Prins Christian, hvorfor er De i Folketinget i dag?

Kronprins Frederik tog ordet og svarede på vegne af de to:

- Hvor er I fra?

- Vi er fra Ekstra Bladet ...

- Tillykke med det ...

- Vi er journalister herinde. Vi kan forstå, det er et historisk øjeblik?

- Vi er i lære, lød det fra kronprinsen med et smil.

'Hvad tror du selv'

- Er De i lære som konge?

- Hvad tror du selv?, svarede kronprinsen.

Herpå blev de to prinser blev eskorteret videre af Søren Gade sammen med PET's vagter.

Ekstra Bladet har bedt kongehuset om en kommentar til dagens besøg og har modtaget dette svar:

'Kongehusets Kommunikationsafdeling bekræfter, at Kronprinsen og Prins Christian i øjeblikket besøger en række centrale statsinstitutioner som led i forberedelserne til Prinsens 18-års fødselsdag.'

Frederik var engang også selv i lære. Her har mor taget ham med til hans første statsråd som myndig i 1986. Foto: Bo Svane/Ritzau Scanpix

