Hemmeligt bryllup: Nu bliver Mette Frederiksen gift

Nu lykkedes det.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fik i dag, onsdag 15. juli, sin udkårne, den 55-årige filmfotograf og -instruktør Bo Tengberg.

Uden at offentligheden hidtil har fået noget som helst at vide om begivenheden, er der fundet plads i statsministerens travle kalender til endeligt at sige ja til hinanden.

Det blev på en onsdag midt i de fleste danskeres sommerferie. Omgivelserne for de lykkelige omstændigheder er naturskønne Møn - nærmere bestemt den charmerende Magleby Kirke.

- Vi holder utroligt meget af Møn, og det er vores lokale kirke, sagde Mette Frederiksen til Ekstra Bladet på vej ind.

Magleby Kirke tidligere i dag. Her var der lukket ned - senere står den på bryllup. Foto: Per Rasmussen

Netop Møn er et område, parret kender ganske udmærket, da de ofte har været i sommerhus på øen.

Det skulle dog ikke være let at finde en dato for festlighederne.

Først var det tanken, at brylluppet skulle stå sidste sommer. Men da daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) trak valgudskrivelsen ud, valgte parret at udskyde planerne, så de ikke ramlede sammen med valgkampen.

I stedet blev datoen sat til 18. juli, men også her gik det i vasken.

Billedgalleri. Flere billeder fra Mette Frederiksens bryllup 1 af 8 Bruden med blomster.Foto: Per Rasmussen 2 af 8 Bruden med blomster.Foto: Per Rasmussen 3 af 8 Underholdning for de lokale. Foto: Per Rasmussen 4 af 8 Ex-rådgiver Martin Rossen var blandt gæsterne. Foto: Per Rasmussen 5 af 8 Poul Nyrup Rasmussen ankommer. Foto: Per Rasmussen 6 af 8 7 af 8 8 af 8

Mette Frederiksen blev nemlig indkaldt til EU-topmøde den dag, så bryllupsplanerne måtte ændres igen, skrev statsministeren på Facebook.

Men det hele er nu faldet på plads. Datoen er blevet rykket tre dage frem. Nu får Mette endelig sin Bo.