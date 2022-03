Hemmeligt diplomati: - Hører ikke det værste

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet blev en diplomat smidt hjem på røv og albuer i december 2021.

Men det er ifølge Martin Marcussen, der er professor i statskundskab og har forsket i diplomat, ikke det værste, der sker i Danmark

Martin Marcussen, der er professor i statskundskab og har forsket i diplomati, og han oplyser, at der nærmest på daglig basis foregår småting. Men ifølge professoren foregår der også en masse i kulissen. Mere alvorlig lovovertrædelser begået af spioner forklædt som diplomater.

- Det bliver jo rigtig interessant, når eksempelvis russere og kineserne har ansat alle mulige forskellige attacherer. Kulturattacherer, forskningsattacherer og hvad det nu måtte være, men hvad laver de egentlig i Danmark?

- Der er jo ingen, der hører til dem i forskningsverden eller i kulturlivet, så man kan jo spekulere på, om de i virkeligheden er i Danmark med immunitet for at skaffe noget information, der kan bringe nytte i deres hjemland, siger Martin Marcussen.

Og så bliver det straks mere kompliceret. For hvad kan vi stille om med dem?

- Det er jo en meget kritisk kategori. Det er jo spionage, og hvad er vores sanktionsmidler lige i de her tilfælde. Det er der ikke mange i offentligheden, der har kendskab til. Det holdes væk fra offentligheden, siger Martin Marcussen til Ekstra Bladet.

Tre muligheder

Men hvad angår de mere åbenlyse brud på lovgivningen såsom vanvidskørsel, vold og andre strafbare handlinger, så har vi i Danmark tre muligheder. At bede den ansvarlige ambassade om at sende ham hjem, erklære ham persona non grata eller ophæve hans immunitet.

- Overordnet set så kan Danmark ikke gøre ret meget. Der er dog et men.

- Når der bliver gjort noget decideret ulovligt som er mere alvorligt end en fartbøde eller en parkeringsbøde, så sker der ofte det, at man fra den danske udenrigstjeneste lader en ambassade forstå, at det nok er på tide, at den her person rejser hjem, og i langt de fleste tilfælde, bliver det imødekommet, siger Martin Marcussen.

Læs alt om det dramatiske forløb med en dansk diplomat, der blev smidt ud af Danmark her.