Hemmeligt gift: Har taget samme efternavn

Partiformand Søren Pape Poulsen kan nu også kalde sig for ægtemand.

Den konservative formand er nemlig blevet gift - udenfor pressens og venners søgelys - med sin forlovede gennem flere år Josue Medina Vasquez, oplyser parret til Ekstra Bladet.

'Det er helt rigtigt. Vi er blevet viet på rådhuset', siger Søren Pape Poulsen i et skriftligt svar.

Det blev derfor i første omgang ikke det store bryllup i Viborg Domkirke, som parret har drømt om.

'Ikke sagt det til nogen'

Brylluppet blev holdt under meget private omstændigheder, og den konservative kærlighedskontrakt er end ikke sluppet ud i omgangskredsen.

'Mange af vores venner og bekendte får sig en glædelig overraskelse, når de læser det her, for vi har ikke sagt det til nogen', skriver den konservative formand, som ikke vil oplyse vielsesdatoen.

'Kun mine forældre var til stede, så det må siges at være under meget private omstændigheder', lyder det.

Søren Pape Poulsen og ægtemand i lyst og i nød I lyst og i nød. Sådan sagde Søren Pape selv om bryllupsplanerne i 2018, da hans dengang forlovede blev taget i spritkørsel

Ægteparret Poulsen

Parret har talt offentligt om forlovelsen og bryllupsplaner, men i flere år er det store ja til hinanden blevet udskudt.

Men nu har de fået papir på forholdet, og Josue Medina Vasques har også taget K-formandens efternavn, så de nu begge hedder Poulsen, viser et opslag i cpr-registret.

Drøm om domkirkebryllup

Søren Pape Poulsen friede til sin udkårne 14. februar 2015 ifølge en klumme i Berlingske. Dengang var brylluppet planlagt til at stå i Domkirken i Viborg, hvor parret også bor.

- For mig er det vigtigt, at det bliver i en kirke. Det er det også for Josue, men der, hvor han kommer fra, bliver to mænd bare ikke gift, sagde Søren Pape Poulsen til Fyens Stiftstidende.

Ægteparret har derfor fortsat planer om at bekræfte deres kærlighed i den kirke, hvor de engang i mellem går til gudstjeneste.

'Vi planlægger fortsat at blive gift i Viborg Domkirke, og for os vil kirken være det rigtige bryllup. Derfor er vi også gået meget stille med dørene om, at vi har været på rådhuset', skriver Søren Pape Poulsen.

Mødtes i Bruxelles

Det hemmelige bryllup er kulminationen på Pape og Vasquez’ forhold, som Ekstra Bladet som de første kunne beskrive under Det Konservative Folkepartis landsråd i september 2014.

Dengang annoncerede en storsmilende Søren Pape Poulsen, at han og Josue Vasquez havde været sammen siden 2013, hvor de havde mødt hinanden i Bruxelles.

– Siden snakkede vi meget sammen, og jeg inviterede ham til Viborg, hvor han fulgte mig en uge. Og i løbet af den uge skete det, der nogle gange sker, når mennesker har sympati for hinanden, fortalte Pape dengang.

Venter med dato

Josue Medina Vasquez stammer fra Den Dominikanske Republik, og hans onkel er tidligere præsident i den caribiske stat. Den nye Hr. Poulsen har dog spansk pas.

- Josue er spansk statsborger, og der skal selvfølglig også gæster fra Spanien med til brylluppet. Vi venter med at sætte en dato, indtil corona-situationen ikke længere er så uforudsigelig, skriver K-formanden.

Det Konservative Folkeparti oplyste i 2018, at Josue Medina Vasquez arbejdede som turist-manager i Den Dominikanske Republik.

Udskudt igen

Tilbage i 2017 lød det fra K-formanden i et interview med Fyens Stiftstidende, at de to var forlovede, og at der oprindeligt var tale om et sensommer-bryllup samme år. Det blev dog udskudt 'et års tid', fordi parret ikke havde fået det planlagt.

Det betød et sensommerbryllup for den konservative formand i 2018, men da sommeren lakkede mod enden var der igen ikke fundet en dato. Derfor blev det store kirkebryllup udskudt endnu en gang.

- Jeg har bare ikke tiden. Så vi har kigget hinanden i øjnene og sagt: Den her once-in-a-life-time for os, det skal planlægges i ordentlig tid, sagde Søren Pape Poulsen til Ekstra Bladet.

Udskudt igen igen

Den konservative formand blev igen spurgt til bryllupsplanerne i 2020, men nu var det pandemien, som spændte ben for kærligheds-erklæringen.

- Bryllupper kræver tid til planlægning, og der skal i hvert fald slet ikke være corona. Så det kommer, når det kommer, forklarede Søren Pape Poulsen til Billed Bladet.