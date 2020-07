Henny blev vanrøgtet: Vi advarede DF-rådmand

– Når man som pårørende oplever så megen svigt, så føler man stor afmagt, når det ikke hjælper at klage. Klager man til plejehjemmet, går det ud over beboeren, og klager man til kommunen, som vi havde gjort i adskillige år, inden 2017, så hjælper det heller ikke, siger Jette Rasmussen.

– Den eneste mulighed, man har for at dokumentere forholdene, er at optage video.

Sådan forklarer hun beslutningen om at lave skjulte optagelser fra fasterens plejehjemsbolig.

Flere års nyttesløse klager til plejehjemmet og møder med kommunen - der ikke tog de pårørende seriøst - førte til, at der en uge i maj 2017 blev opsat skjult kamera i fasterens plejehjemsbolig.

– Vi havde en begrundet mistanke om, at min faster hele dagen var indespærret på sin stue i en låst kørestol bag en låst dør uden mulighed for at tilkalde nogen. Vores hyppige besøg afslørede også, at Henny i perioder hverken fik morgen eller middagsmad, blev tvangsmedicineret og var udsat for grove overgreb, forklarer den pensionerede sygeplerske.

Hendes oplevelser med Styrelsen for Patientsikkerhed har heller ikke styrket tilliden til klagesystemet.

– Det har så mange klager, at man får at vide, at sagen nok vil tage et år at få en afgørelse. Det er jo skandaløst.