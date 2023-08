Henrik Qvortrup: - Det er en kæmpe ridse i lakken

- Det er en pinlig sag.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) lagde sig fladt ned på et pressemøde.

Her undskyldte han for at have viderebragt forkerte oplysninger til Folketinget i sagen om våbenindkøb fra israelske Elbit Systems.

- Jakob Ellemann fremhævede det som sin vigtigste opgave at få styr på Forsvarsministeriet, da han blev minister. Nu står han så her og undskylder for et system, der har fyldt ham og Folketinget med oplysninger, der er lodret forkerte.

- Det en alvorlig streg i regningen, og man må stille spørgsmålstegn ved, om han rent faktisk har styr på sit departement og sin styrelse, siger Henrik Qvortrup.

Tirsdag undskyldte Jakob Ellemann-Jensen for, at han har viderebragt forkerte oplysninger til Folketinget. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Andre spilleregler

Ifølge Qvortrup må der være en vis velvilje og sympati over for en politiker, der tager ordet undskyld i sin mund. Og selv om sagen er 'alvorlig' vurderer han ikke, at det Jakob Ellemann-Jensens politiske liv er i fare.

- Han er ikke selv truet som minister. Det har han ikke været på noget tidspunkt. Det kan godt være at denne sags indhold kunne have kostet andre ministre posten, men der er nogle andre spilleregler for en mand, der er vicestatsminister og formand for et regeringsparti.

Qvortrup mener, at der er et før og et efter, når vi taler om Jakob Ellemann Jensen.

- Der er et før og efter hans sygemelding. Jeg siger ikke, at tavlen er visket ren, efter han er kommet tilbage, men der er alligevel et element af, at vi nu starter på en frisk, og det gavner ham i denne sag.

- Hvis sagen var landet før hans sygemelding, så vil jeg mene, at han havde et større problem.

Hvis han ikke er truet på sin ministerpost, hvilke andre konsekvenser vurderer du så, at sagen kan få for ham?

- Det er en kæmpe ridse i lakken for en mand, der i den grad havde brug for en anden start på sit politiske comeback. I forvejen kæmper han med at bevise, at han er den rigtige Venstre-formand og kan stå distancen, og derfor er det selvfølgelig en skidt sag for ham.

Jakob Ellemann-Jensen understregende grundigt, at ansvaret er hans i kanonsagen, hvor der blev løjet for Folketinget, da han stillede op til pressemødet. Alligevel klæber han til ministertaburetten

Logisk brist

Selv om Jakob Ellemann-Jensen nu har undskyldt over for Folketinget, så er der stadig noget ved undskyldningen, der blafrer i vinden, siger Henrik Qvotrup.

For undskyldningen handler i virkeligheden om, at der er nogle andre, der har givet ham forkerte oplysninger.

Han siger, at han har tillid til sit departement og styrelse. Samtidig handler undskyldningen om, at han har fået viderebragt forkerte oplysninger fra netop dem. Bør der renses ud i hans system?

- Det er lige præcis her, vi har den logiske brist. Der er noget, der halter, for der må for pokker være personer i systemet, der er ansvarlige for den her brøler. Det er spørgsmålet, der blafrer i vinden, for der må gøres et ansvar gældende et sted.

- Det kan være, at det kommer, når det bliver klarlagt og undersøgelsen er færdig på et tidspunkt, siger Henrik Qvortrup.