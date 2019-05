Henrik Qvortrup gætter på valgdato - igen

De politiske kommentatorer snubler over hinanden i kampen om at komme først med svaret på, hvornår folketingsvalget bliver udskrevet og afholdt. Henrik Qvortrup kommer med sit hidtil mest forsigtige gæt

23. maj. 26. maj. 11. juni. 17. juni.

Det vrimler med både valgdatoer og kommentatorer i Kommentatorkøbing. Men de færreste kan ramme rigtigt.

Det forhindrer dog ikke horder af politiske orakler i form af kommentatorer, redaktører, analytikere og journalister i at give den som spåmænd og spåkoner, og i løbet af de seneste uger er slutspurten i diciplinen politisk gætværk for alvor gået ind.

- Risikerer at blive til grin

I jagten på valgdagen har kommentatorerne skudt med løst krudt og spredehagl, og det gælder ikke mindst for dækningen her på Ekstra Bladet, hvor Henrik Qvortrup fredag gav sit hidtil mest forsigtige bud på den skæbnesvangre dag.

- Nu nærmer vi os et tidspunkt, hvor man risikerer at blive til grin, så jeg vil sige så meget, at vi senest får valg den 17. juni, lyder det fra den politiske kommentator.

I selvindsigtens navn kommer her et tilbageblik på nogle af mediernes bud på, hvornår danskerne skal til valgurnerne.

Flere peger på 'dobbelt-valg'

Flere politiske kommentatorer spekulerer i øjeblikket i, at Løkke ender med at lade folketingsvalget blive slået sammen med valget til Europa-Parlamentet 26. maj. En af dem er Kristeligt Dagblads politiske redaktør, Henrik Hoffmann-Hansen.

'Et dobbelt folketings-og europa-parlamentsvalg den 26. maj vurderes på Christiansborg nu til at være det mest sandsynlige,' skrev han således i en analyse 22. marts.

'Folk bliver noget slidte'

8. Januar udtalte Hans Engell til Ritzau, at der ville blive afholdt valg i slutningen af marts eller starten af april, og så kom han oven i købet også med et bud på, hvilken ugedag valget ville blive afholdt på.

'Tirsdag har været den absolut mest brugte ugedag til et folketingsvalg, og jeg tror meget på 19. marts, 26. marts eller 2. april,' sagde den politiske kommentator, der senere måtte korrigere sit bud.

Det skete blandt andet 21. marts, hvor han meldte ud, at Løkke næppe vil udskrive valg efter EP-valget 26. maj, fordi valgkampe både slider på kræfterne og økonomien.

'Det er svært at presse to valg ind mellem påske og sommerferie. Et valg i Danmark koster omkring 120 millioner kroner, så det er ikke bare lige at gøre. Vælgerne og partiernes folk bliver noget slidte,' lød Hans Engells forudsigelse, der jo stadig kan nå at gå i opfyldelse.

'Så sent som muligt'

Tirsdag var det den politiske kommentator hos Berlingske, Thomas Larsens tur til at kigge dybt i den politiske krystalkugle. Hans vurdering lyder, at Løkke vil trække udskrivelsen af valget så langt som overhovedet muligt, blandt andet fordi rød blok har taget føringen i meningsmålingerne.

'For Lars Løkke Rasmussen trækker flest argumenter i retning af et folketingsvalg så sent som muligt, men han skal snart fortælle danskerne om sin plan', skrev Thomas Larsen, der blandt andet peger på, at begravelsen af familien Holck Povlsens tre børn står i vejen for en 'tidlig' valgkamp.

Besparelse på 100 mio.

Lodret uenig er B.T.s politiske redaktør, Andreas Karker, der mener, at valget med sandsynlighed allerede kan blive udskrevet i begyndelsen af næste uge. Han melder sig dermed i koret af folk, der tror på et kombineret EP - og folketingsvalg.

'Jeg tror, at han udskriver valg fredag eller mandag, så det bliver afholdt den 26. maj. Det vil for det første virke mærkeligt for danskerne at skulle stemme to gange inden for kort tid, og så vil han (Lars Løkke, red.) spare omkring 100 millioner kroner, hvis der kun skal afholdes ét valg i stedet for to, skrev han torsdag.

Løkkes to-do-liste

18. marts meldte klummeskribent og forfatter Niels Jespersen sig ind i debatten med sit bud på en valgdato. Gættet, der blev bragt i en klumme i Altingets spalter, lød på 11. april.

'Med hak ved trafikforliget har Løkke to store aftaler tilbage på sin to-do-liste. Nemlig sundhedsreformen og en forbedring af seniorførtidspensionen og arbejdstilsynet. Kan Løkke lande de to aftaler i denne uge har statsministeren demonstreret fælles fodslag i blå blok og kan udskrive valget torsdag til afholdelse 11. april. Venter han længere, ryger han ind i påskeferien, og så ser det mere realistisk ud med et dobbeltvalg 26. maj eller først i juni, skrev han.

DR-vært Ask Rostrup var kom også med sit bud på valgdagen, da Ekstra Bladet talte med ham 17. januar.

- Jeg sætter valget til at blive udskrevet medio marts til primo april, lød buddet fra den 52-årige journalist.

Medie-chef: Paludan er nazist

DR i ny brøler: Annoncerer falsk valgdato i S-tog

Klar til valg: Aftale for nedslidte på plads