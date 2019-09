Henrik Sass Larsen forlader folketinget ved årsskiftet, og skal fremover direktør i brancheforeningen DVCA.

Det skriver han i et Facebook-opslag.

- Ved årsskiftet tiltræder jeg som ny direktør for DVCA, brancheforening for venture- og kapitalfonde samt business angels, skriver Sass blandt andet i opslaget.

Henrik Sass Larsen meldte for nyligt ud, at han i sit virke som folkevalgt politker skulle koncentrere sin indsats omkring Socialdemokratiets historiske virke, men det bliver altså kun for en kort stund.

