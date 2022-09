Henriksen: Der var ingen Meld-konference

Morten Messerschmidts mangeårige rival Martin Henriksen står nu frem med anklager mod DF-formanden.

Han melder sig i et interview i Altinget ind i koret af tidligere DF'ere, der afviser formandens mangeårige forklaring om, at der på partiets sommergruppemøde i 2015 blev afholdt en EU-konference.

- Det med, at man siger, at det er en konference, og at det var i Meld og Feld-regi - det var der ikke. Hvis der var, havde jeg bare sagt det, siger Martin Henriksen i interviewet, der mener, at formanden 'lyver'.

Da retssagen kørte i Retten i Lyngby for et år siden, lød samme forklaring fra Peter Skaarup, der tidligere var gruppeformand i Dansk Folkeparti, men i dag slår sine folder i Danmarksdemokraterne.

- Jeg havde ikke nogen Meld-konference på tapetet i de tre dage. Det havde jeg ikke, sagde Peter Skaarup blandt andet.

Annonce:

Dommeren lagde særligt vægt på netop Peter Skaarups forklaring, da Morten Messerschmidt blev idømt seks måneders ubetinget fængsel, inden landsretten besluttede, at sagen skulle gå om.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Andre tog sig af det

Udtalelserne i Altingets interview kommer efter længere tid med særdeles ondt blod mellem Martin Henriksen og Morten Messerschmidt.

De to var rivaler under formandsopgøret, som sidstnævnte endte med at vinde. Efterfølgende forlod Martin Henriksen partiet og smækkede med døren på vej ud.

Og nu vender han altså endegyldigt ryggen mod Morten Messerschmidt, hvis sag igen skal for retten til november.

Men Martin Henriksen afviser altså i Altinget-interviewet, at der er tale om en hævnaktion, når han nu påstår, at Messerschmidt lyver. Han er klar til at sætte sig i vidnestolen og sige det, når sagen igen skal for retten.

Adspurgt, hvorfor han først siger det nu, lyder det, at han tog hensyn til partiet og Messerschmidt, der dengang var hans kollega.

Annonce:

- Der var andre, der tog sig af det udadtil. Jeg arbejdede for, at DF kom helskindet igennem, og har også været med til at beslutte, at vi skulle afsætte penge, hvis EU kom og afkrævede penge i tilbagebetaling. Alle de ting har jeg gjort for at hjælpe partiet og indirekte for at hjælpe Messerschmidt, siger han til Altinget.

Morten Messerschmidt har ikke ønsket at udtale sig til Altinget om Martin Henriksens anklager.