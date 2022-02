Henriksen har ansøgt om nyt partinavn til Folketinget

Den tidligere DF-profil Martin Henriksen har ansøgt om godkendelse af et nyt partinavn til et folketingsvalg

Indenrigsministeriet har modtaget en ansøgning fra DF-afhopperen Martin Henriksen om at godkende et nyt partinavn til et folketingsvalg.

Ekstra Bladet er i besiddelse af dokumentation, der viser første skridt mod et nyt parti fra den tidligere profil i Dansk Folkeparti og mangeårige udlændingeordfører.

Ansøgningen kommer til offentlighedens kendskab i kølvandet på udmeldelsen af Dansk Folkeparti fra fem folketingsmedlemmer.

Mareridt: Endnu en profil forlader Dansk Folkeparti

Ikke afklaret

Martin Henriksen oplyser til Ekstra Bladet, at han endnu ikke har taget endelig stilling til, hvorvidt ansøgningen rent faktisk skal føre til stiftelsen af et nyt parti.

- Jeg vil ikke kommentere ting, jeg sender eller ikke sender til offentlige myndigheder. Og hvis jeg over for Ekstra Bladet eller andre medier begyndte at bekræfte, at jeg har truffet en endelig beslutning om at starte et nyt parti, så ville jeg sige noget som ikke passer, siger Martin Henriksen

- Jeg er ikke afklaret om, hvad fremtiden bringer for mit vedkommende. Hvis jeg var det, skulle jeg såmænd nok sige det. Det kan også blive noget helt andet end politik, siger Martin Henriksen

Det har indtil nu heller ikke været muligt for Ekstra Bladet at få opklaret, hvad det pågældende partinavn er.

Meldte sig ud

Det er knap to uger siden, at han selv meldte sig ud af Dansk Folkeparti, fordi Morten Messerschmidt blev formand.

- Hvis jeg blev i partiet, ville jeg miste respekten for mig selv. Og så er det bedre bare at gå, siger Martin Henriksen til Ekstra Bladet.

- Jeg har haft mange gode år og oplevelser i partiet, og jeg har haft mulighed for at kæmpe for mit land. Men jeg synes, at partiet har forandret sig, så den mulighed er der ikke længere for mit vedkommende. Så derfor stopper jeg her, siger Martin Henriksen.

Søren Espersen: Firedobbelt exit kan lukke og slukke DF

Bliver løsgænger

Martin Henriksen står nu som løsgænger i byrådet i Stevns Kommune, men det nye partinavn drejer sig om et folketingsvalg.

Derfor kan ansøgningen vise, at Martin Henriksen har planer om et comeback til landspolitik.

Det er det såkaldte valgnævn som godkender partinavne. Indenrigsministeriet oplyser, at valgnævnet mødes næste gang 26. april.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet talte med Martin Henriksen efter nederlaget til Morten Messerschmidt på DF’s landsmøde.

Tabte formandsopgør

For knap fem uger siden stod han i et opgør for at overtage formandskabet, efter Kristian Thulesen Dahl trådte tilbage.

Kampen tabte han til Morten Messerschmidt, som han har været i åben strid med.

Senest kunne Ekstra Bladet fortælle, at han trak sig fra hovedbestyrelsen, som han blev valgt ind til ved seneste årsmøde.

- Jeg har siddet i hovedbestyrelsen under Pia Kjærsgaard, da hun var formand, og jeg har siddet der, mens Kristian Thulesen Dahl var formand. Men jeg kan ikke med troværdighed sidde i ledelsen sammen med den nye formand, da jeg grundlæggende ikke respekterer ham, siger Martin Henriksen, der ved flere lejligheder har langet hårdt ud efter Messerschmidt.

I forvejen havde Martin Henriksen også trukket sig som folketingskandidat.

Martin Henriksen meldte sig ind i Dansk Folkeparti i 2000.

Kristian Thulesen Dahl mente, at det var trist, at Dansk Folkeparti ikke havde plads til Martin Henriksen.

- Jeg respekterer Martins beslutning. Men jeg synes samtidig, det er trist, at partiet ikke længere kan rumme Martin, der i årevis var vores meget roste udlændingeordfører, siger Kristian Thulesen Dahl til TV 2.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om situationen i Dansk Folkeparti i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.