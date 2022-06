Her er de første exit-polls: Stort flertal for et 'ja'

Både TV2's og DR's exit-polls ligger til et flertal på mere end 65 procent til ja-siden

Klokken har slået 20 og dermed er valgstederne lukket.

Både TV2 og DR har de første exit-polls klar, og begge tyder på, at der bliver flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

TV2's exit-poll ligger til et flertal på 66,6 og DR's til 69,1 procent.

Exit-polls er udtrykket for de prognoser, der bliver lavet, i det øjeblik valgstederne lukker.

Noget af en forløsning

Prognoserne skal tages med forbehold, eftersom de ikke er de er udtryk for endelige resultater, men det medfødte alligevel stor jubel i lokalet, hvor regeringspartiet Socialdemokratiet hører til.

- Det er jo svært at sige andet, end at det ser rigtig godt ud.

- Det er klart, som man kunne høre på reaktionen i lokalet her, at det er noget af en forløsning, lyder det fra forsvarsminister Morten Bødskov i sekunderne efter resultaterne forelå.

Anderledes lyder det fra et af nej-partierne.

- Det, synes jeg selvfølgelig, er ærgerligt, hvis et stort antal af danskerne ønsker noget andet end det, vi anbefalede, siger Peter Kofod, der sidder i Europa-Parlamementet for Dansk Folkeparti.

Han siger, at DF 'lever med det', hvis det ender med, at Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet.

Stort flertal

Der er tale om et markant flertal til ja-siden.

Til sammenligning vandt nej-siden ved afstemningen om retsforbeholdet i 2015 med 53,1 procent mod ja-sidens 46,9 procent.

Ender resultatet med så stort et flertal, som det på nuværende tyder på, vil det være et radikalt større flertal, end vi har set ved tidligere afstemninger.