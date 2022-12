Her er dit EU-møde, Messerschmidt: Bold, bajer og bobler

Der BLEV afholdt en EU-konference. Og den varede hele dagen.

Morten Messerschmidt er blevet klar i mælet i retssalen på Frederiksberg.

Under sin forklaring i retten insisterede Dansk Folkepartis formand på, at 4. august 2015 stod i EU's tegn på partiets sommergruppemøde.

Arrangementet varede hele dagen, understreger han. Punktum blev først sat, da DF'erne besøgte Grenen sent på eftermiddagen.

- Jeg blev kærligt mobbet med, at selvfølgelig slutter det med mousserende vin, når nu det var arrangeret af EU, har Morten Messerschmidt forklaret.

Men at EU-konferencen på den måde varede time ind og time ud hele den pågældende tirsdag, stemmer dårligt overens med de faktiske omstændigheder. Eftermiddagen i Skagen stod i morskabens tegn.

Fodbold og museum

Ekstra Bladets fotograf var til stede på Hotel Color netop den eftermiddag. Og de billeder, hun tog, var ikke af hårdtarbejdende politikere i et kedeligt mødelokale. Tværtimod.

Den eftermiddag tog hun først billeder af den daværende partiformand, Kristian Thulesen Dahl, ved hotellets pool i forbindelse med et interview. Derefter blev der for alvor skruet op for hyggen.

Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer spillede nemlig den traditionsrige fodboldkamp mod partiets ansatte. Pia Kjærsgaard og partifællerne tacklede og jublede til den store guldmedalje. Der blev drukket kølige drikke fra vinkølere af sølv. Fodboldkampen begyndte ifølge programmet til sommergruppemødet kl. 16.

Deltog i løjerne

Af billederne fra fodboldkampen fremgår det, at Morten Messerschmidts EU-ansatte deltager i løjerne.

Det drejer sig om pressemedarbejderen Morten Mærsk og Morten Messerschmidts daværende rådgiver, Kristian Wederkinck.

Kristian Wederkinck har i retten forklaret, at han kørte hele vejen fra Bornholm til Skagen, fordi der var EU-møde. Over for politiet har han tidligere forklaret, at han først kom til frokosttid. I Retten på Frederiksberg har han ændret forklaring til, at han allerede ankom om morgenen.

Efter fodboldkampen stod den på finkultur i sommerlandet. Først kørte de til Skagens Museum og guidet tour. Derefter gik turen videre til Sandormen og turen Grenen, hvor Morten Messerschmidt ventede med de liflige dråber, som han har forklaret i retten.

Står alene

Morten Messerschmidts forklaring om EU-konferencen som et heldagsarrangement står han da også temmelig alene med.

Hans kammerat Alex Ahrendtsen forklarede således i retten, at eftermiddagen tirsdag 4. august 2015 havde en uformel karakter.

- Altså det, der skilte sig voldsomt ud i forhold til andre år, var omfanget af EU-stoffet om tirsdagen. Jeg husker tydeligt, at det var 9-12, at vi behandlede det politisk, og så efter frokost var det lidt mere løst, sagde han i retten ifølge DR.

Samme udlægning havde Anders Vistisen, da han fredag vidnede.

- Om morgen havde man mødeaktiviet, og om eftermiddagen havde man sociale aktiviter.

- Hvad laver man mellem 12.30 og 15? spurgte anklageren.

- Man har givetvis besøgt Skagens Museum, lød det fra Anders Vistisen.

Jan-Erik Messmann, tidligere folketingsmedlem og kendt fra 90'er-tv-programmet 'Godt begyndt' har oplyst, hvordan det skulle være 'Mortens store dag', og at der om formiddagen var EU-debat.

Tidligere partiformand Kristian Thulesen Dahl afviser, at han deltog i en EU-konference. Han var til sommergruppemøde. Han vedstår sig, at der blev talt om EU.

Morten Messerschmidt er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk. Han blev i august 2021 idømt seks måneders betinget fængsel ved Retten i Lyngby, men sagen går i øjeblikket om på Frederiksberg, fordi Ekstra Bladet afslørede, hvordan sagens dommer havde liket DF-kritiske opslag på Facebook.

De politiske EU-emner, eksempelvis retsforbeholdet, alkohollåse og lastbilchauffører, som blev diskuteret om formiddagen på den påståede Meld-konference, var de samme emner, som blev sendt ud til DF-medlemmerne i et emnekatalog for sommergruppemødet. Det har anklagerne dokumenteret i retten.

Messerschmidt: Jeg deltager ikke i fodboldkampe

Ekstra Bladet spurgte foran Retten på Frederiksberg DF-formand Morten Messerschmidt, hvordan fodbold-fjollerierne harmonerede med hans forklaring om EU-konference.

- Dén dag, der var EU-seminar, der var der også en fodboldkamp. Blev der snakket EU under den kamp?

- Det har jeg ikke nogen erindring om. Jeg deltager ikke i fodboldkampe.

- Men det er rigtigt nok ik', at det var den samme dag?

- Det husker jeg ikke. For mig er det EU-temaerne, der står klart, lød det tirsdag morgen fra Morten Messerschmidt.

Igen torsdag blev Morten Messerschmidt spurgt til, hvordan forklaringen om en heldagskonference harmonerer med vidnernes forklaringer.

- Dit eget vidne Jan- Erik Messmann husker kun, at det var om formiddagen. Det må da belaste din forklaring?

- Nej, jeg synes egentlig, at Messmann beskriver det meget præcist.

- Så det var kun om formiddagen?

- Nej. Jeg mener også, at det var om eftermiddagen. Men det, at han angiver en række temaer osv. Det er vel naturligt, at man på syv et halvt års afstand ikke præcis kan huske, hvilket tidspunkt man har diskuteret hvad, sagde Morten Messerschmidt.

Tirsdag skal Morten Messerschmidt igen i retten på Frederiksberg, hvor det forventes, at hans gamle partifæller Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup skal afgive forklaring i sagen. Ekstra Bladet fangede Messerschmidt inden dagens retsmøde

DF betalte bussen til Grenen

En hjørnesten i Morten Messerschmidts forklaring på, at der vitterligt blev holdt en EU-konference på andendagen af DF's sommergruppemøde, er den afsluttende skål på Grenen, Jyllands nordligste punkt.

Men mærkværdigt nok blev den del af den grande finale på den påståede EU-konference slet ikke betalt af hans EU-parti Meld.

Det gjorde Dansk Folkeparti.

Det kom frem i retten, da konferencekoordinator fra Color Hotel Skagen Charlotte Normann Christensen var i vidneskranken.

Som et dokument i retssagen indgår den endelige regning til Dansk Folkeparti fra hotellet. Her fremgår det, at Dansk Folkeparti endte med at betale 38.110 kroner til 'transport, bus og guide m.m.'

Charlotte Normann Christensen oplyste i retten, at posten på fakturaen omfattede bussen til Grenen. Det fremgik også, at posten ikke indgik i den regning, som hotellet sendte til Meld.

Forklaringen er ny

Morten Messerschmidt har tidligere erkendt, at EU-konferencen løb ud i sandet som en samlet begivenhed.

Det var meningen at 'opdele sommergruppemødet og EU-konferencen logistisk'. Men det kunne ikke lade sig gøre i praksis, forklarede han under retssagen i Lyngby.

En enslydende forklaring gav han under afhøringer hos politiet i oktober 2020 og i marts 2021.

'Afhørte (Morten Messerschmidt, red.) svarede, at det godt kunne være, der ikke havde været en klump (med EU-stof, red.), men at emnerne derimod var drøftet drypvis og måske var forskellige dage,'

Det fremgår af en afhørings-rapport, der blev læst op i Retten i Lyngby.

Se billederne: DF'erne spillede bold og drak

Alle billeder af Anita Graversen

Kim Christensen (i midten), der mener at have været til DF-møde hele dagen, ses sammen med Thulesen Dahl og Skaarup omkring de våde varer.

EU-pressemand Morten Mærsk og Alex Ahrendtsen i infight.

I midten af billede ses Kristian Wederkinck, der var Messerschmidts nære medarbejder.

Pia Kjærsgaard og Søren Espersen.

Gruppebillede.

Jaaaaaa, det er genialt, det der.

Henrik Brodersen (i midten), tidl. folketingsmedlem, mente pludselig forleden, at han var til EU-konference i Skagen. Da retssagen kørte i Lyngby sidste år, kunne han ikke huske en sådan.