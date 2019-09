Her er Ellemanns støtter

Lørdag trak Lars Løkke Rasmussen sig fra sin post som formand for Venstre efter en tumultarisk tid, hvor flere og flere partifæller meldte ud, at de ønskede hans afgang. Også Kristian Jensen trak sig fra sin post som næstformand.

På Facebook og Twitter annoncerede den forhenværende statsminister, at han trak sig som formand, fordi det er 'vigtigt at holde fast i sin selvrespekt'.

Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 31, 2019

Løkke trækker sig

Nu skal der vælges en ny formand for partiet, og der er allerede mange, som peger på Jakob Ellemann-Jensen.

'Har været svært'

Selv har Jakob Ellemann endnu ikke kommenteret på, om han har tænkt sig at stille op til posten som formand for Venstre. Ved Venstres hovedbestyrelsesmøde udtalte Ellemann, at det har været en svær tid.

- Det har været svært for os alle sammen. Der er truffet nogle beslutninger fra det møde fra vores formand og næstformand. Lars Løkke Rasmussen, som har været Venstres formand i ti år, som har stået i spidsen for en forbedring af det her land, sagde Ellemann.

Bertel Haarder giver Løkke kniven

Ellemann som formand

Nogle medlemmer af Venstre mener dog ikke, der er noget at tænke over. Allerede en time efter, at Lars Løkke trak sig fra posten, viste folketingsmedlem Jacob Jensen (V) sin støtte til Jakob Ellemann som ny formand på Twitter. Han kan 'samle partiet', mener Jensen.

Tak til @larsloekke og @Kristian_Jensen fordi I lytter til vores tillidsfolk - og ikke mindst TAK for jeres indsats for @venstredk gennem mange år. For mig er der ingen tvivl, at @JakobEllemann bør være @venstredk s næste formand. Han kan samle partiet og bringe os videre. #dkpol — Jacob Jensen (@jacobjensenMF) August 31, 2019

Også partifællen Martin Geertsen (V) ønsker Ellemann som formand. 'Nu skal vi alle selvfølgelig ha’ tid til at komme os. Men håber og tror, at vi kan samles om @JakobEllemann som ny høvding i Venstre,' skriver han på Twitter.

En rigtig trist og følelsesladet dag for alle os i @venstredk Tak til Lars og Kristian for deres enorme indsats for vores parti. Nu skal vi alle selvfølgelig ha’ tid til at komme os. Men håber og tror, at vi kan samles om @JakobEllemann som ny høvding i Venstre #dkpol — Martin Geertsen (@GeertsenVenstre) August 31, 2019

Michael Aastrup var heller ikke kort tid om at gøre sin støtte til Ellemann officiel. 'Vi bliver nødt til at se fremad', mener han.

Vi bliver nu nødt til at se fremad, så vi kan stoppe al den ødelæggende snak om fløje, så der fremover kun er en fløj - nemlig Venstre. Til den opgave, mener jeg personligt, at @JakobEllemann vil være det bedste bud som formand for vores parti #dkpol https://t.co/jtQRQ1E8jK — Michael Aastrup (@michaelaastrup) August 31, 2019

'Ny høvding'

Også tidligere folketingsmedlem og justitsminister for Venstre Søren Pind synes, at Jakob Ellemann er det rigtige valg.

Nu må Venstre samle sig om en ny høvding. Den person som hele partiet kan samles om og som kan hele sårene er @JakobEllemann Der forestår ham en stor opgave. Alle Venstrefolk bør hjælpe ham dermed. — Søren Pind (@sorenpind) August 31, 2019

Flere andre har også tilkendegivet deres større til Ellemann. Blandt andre folketingsmedlemmerne Marcus Knuth, Anni Mathiesen, Erling Bonnesen og Preben Bang Henriksen.

Ny formand i september

En ny formand og næstformand vil blive valgt til Venstres ekstraordinære landsmøde, som bliver afholdt den 21. september i Herning. Indtil da er Kristian Jensen fungerende formand.