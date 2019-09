Her er hans plan

Se alle højdepunkterne fra Ekstra Bladets live-dækning af Lars Løkke Rasmussens to tv-optrædener under artiklen



To uger efter, at han sneg sig ud af bagdøren på Cromwell Kellers Park i Brejning, var Lars Løkke Rasmussen her til aften tilbage på skærmen i to lange interviews på henholdsvis TV2 og DR1 i bedste sendetid.

En af de bemærkelsesværdige øjeblikke i aftenens primetime-optrædener var, da han fik sendt noget af en sviner til sin gamle næstformand Kristian Jensen.

Løkke forklarede, hvordan han i 2014 tog et særligt hensyn til Kristian Jensen, men at han derudover kun har valgt sine ministre ud fra kompetencer.

Den tidligere statsminister kunne også fortælle, at han længe har set Jakob Ellemann-Jensen som den rette arvtager til formandsposten i partiet.

Derudover kunne Løkke blandt andet fortælle, hvor han har befundet sig de seneste uger, og så kommenterede han historien om et potentielt nyt parti.

Du får alle højdepunkterne i Ekstra Bladets liveblog herunder: