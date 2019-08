Her er klippet: Det skulle jeg aldrig have sagt

Tårerne flød, og der skulle Volbeat på radioen, da Kristian Jensen begav sig hjem fra et højdramatisk krisemøde i Venstres forretningsudvalg, hvor næstformanden i lighed med formanden trak sig.

I sine år som Løkkes højre hånd har han altid synet mere ydmyg end overchefen. Sådan var det dog ikke, da han var 25 år og VU'er og sammen med to andre politikere underholdt på Herning Gymnasium.

- Min ambition? Jeg vil gerne være statsminister. Statsministeren er den person i Danmark, der sætter den politiske dagsorden. Det er den person, der har den største indflydelse overhovedet. Fordi det er ham, der bestemmer. Hvem er det, der sidder? Hvad det er for emner, der diskuteres omkring på Christiansborg i det politiske system. Derfor kunne jeg skidegerne tænke mig at være statsminister, lød det dengang fra den unge mand i grøn rullekravebluse med høje ambitioner.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kristian Jensen som ganske ung på Herning Gymnasium. Nu fortryder han sine udtalelser. Videograb: TV Midtvest

Det skulle han dog aldrig have sagt, har den i dag 48-årige detroniserede Venstre-kronprins erkendt i dag over for TV Midtvest, som stod bag gymnasie-arrangementet.

- Hvis der er en ting, jeg lidt fortryder, så er det, at jeg åbent har sagt, at jeg gerne ville være statsminister, fordi det gør, at alt det andet, som jeg prøvede, de resultater jeg har, bliver målt op mod den udtalelse om, at jeg gerne ville være statsminister, siger Jensen grådkvalt lørdag til TV Midtvest.

Har prøvet næsten alt

Nu håber han, at han trods alt vil blive husket for mere end de forliste planer:

- Og hvis du kigger på det, så har jeg prøvet næsten alt. Og der er ikke ret meget, jeg fortryder, men jeg fortryder, at jeg sagde tidligt, at jeg ville være statsminister, fortsatte Kristian Jensen, som i modsætning til sin også afgående formand, stillede op og talte med pressen om det højdramatiske formandsopgør- og oprør, for Jensen har efter valget lagt sig ud med Lars Løkke flere gange.

Artiklen fortsatte under artiklen...

Kristian Jensen kunne ikke holde tårerne tilbage, da han lørdag trak sig som næstformand for Venstre efter krisemødet på Hotel Comwell i Brejning ved Vejle. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

- Jeg ville gerne have været formand for Venstre, og jeg ville også gerne have været kandidat til at blive statsminister. Om jeg nogensinde blev det, det ved jeg ikke, lyder det i dag noget mere beskedent end dengang i samfundsfagstimen på Herning Gymnasium.

Alligevel kender Jensen efter alt at dømme sit værd:

- Der er ikke mange, der vil prøve at blive minister i næsten ti år i tre forskellige ministerier. Gruppeformand, statsrevisor og alt det, jeg har opnået. Jeg håber, at folk vil vurdere mine resultater på, hvad jeg har nået, og ikke op mod den gamle udtalelse.

Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Jensen (V) har langtfra haft et gnidningsfrit samarbejde som formand- og næstformand for partiet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix