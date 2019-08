Her er lægeerklæringen: Underskrevet i sidste uge

Den sygemeldte bygge- og teknikborgmester i København, Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen, har nu sendt en lægeerklæring til Økonomiforvaltningen på Københavns Rådhus.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i lægeerklæringens indhold.

Her fremgår det, at Ninna Hedeager første gang gik til lægen 23. april efter en voldtægtssag i hendes lejlighed, som kommer for retten i næste uge. Det er også først pr. 23. april, at Hedeager blev erklæret uarbejdsdygtig.

Lægekonsultationen d. 23. april kom dermed mere end to uger, efter hun på Facebook d. 7. april skrev:

- Af professionelle er jeg blevet opfordret til at trække stikket i en kortere periode.

Lægeerklæringen indeholder derudover så godt som ingen detaljer om, hvad Ninna Hedeager Olsen er sygemeldt for. Her står blot: 'Sygdom'.

Fire måneder efter

Erklæringen er underskrevet i sidste uge efter mere end fire måneders sygemelding fra jobbet som bygge- og teknikborgmester.

Ekstra Bladet har kunnet afsløre, hvordan Ninna Hedeager Olsen har brugt sommeren på en venindes kro på Thunø, hvor hun har arbejdet ulønnet med at servere øl og mad for gæster.

Det vækker kritik, at den officielle sygemelding først kommer nu, siger DF's Carl Christian Ebbesen.

- Vi står med en forvaltning, hvor to direktører er røget og chefer er skiftet ud. Nu er vi uden borgmester på fjerde måned. Hvor lang tid kan det holde stik. Nu må Enhedslisten melde klart ud. Vi er nødt til at have en ledelse. Trist hvis der går yderligere uger. Jeg opfordrer dem til, når hun nu kan lave gøremål, at hun vender tilbage eller lader stefortræden, siger Carl Christian Ebbesen til Ekstra Bladet.

- Enhedslisten og Dansk Folkeparti har altid stået sammen om at sørge for samme regler for politikere som for almindelige danskere. Jeg er skuffet over, at hun ikke har fulgt de regler, der er for hendes egne ansatte. Det er, at man afleverer en lægeerklæring, når man sygemelder sig i længere ti. Det virker, som om det her bare trækker i langdrag, mens Enhedslisten får fyldt pengekassen op med partiskat uden at gøre noget, lyder det fra den tidligere kulturborgmester.

Også de konservative er ude med riven:

At lægeerklæringen først kommer nu, vækker undren hos de konservatives gruppeformand og medlem af bygge- og teknikudvalget, Jakob Næsager.

- Jeg synes, overborgmesteren har været meget langmodig. Det virker, som om han ikke har fulgt op på den. Hvis det her havde været almindelige kommunalt ansatte, der havde sygemeldt sig, så var der blevet fulgt op med det samme, siger Jakob Næsager til Ekstra Bladet.

- Det er overborgmesteren, der som overborgmester også er Ninnas chef. Derfor har jeg en forventning om, at han får undersøgt, hvad juraen er i dette.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Ninna Hedeager Olsen.