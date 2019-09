Her er Lars Løkkes nye virksomhed

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Nok fortalte Lars Løkke Rasmussen søndag aften, hvordan han de seneste dage har hjulpet sin kone, Sólrun Jákupsdóttir Rasmussen, med at blive rejsearrangør af ture til hendes hjemland, Færøerne.

Han fortalte imidlertid ikke, at de to nu også har stiftet selskab sammen. Navnet er Sollar Holding - det smager af en sammentrækning af Sólrun og Lars.

Selskabet har til formål at drive 'virksomhed med investeringen', fremgår det af et opslag Erhvervsstyrelsens database.

Mens Sólrun Jákupsdóttir Rasmussen er blevet direktør, ejer parret halvdelen af selskabet hver især, og samlet har de skudt 50.000 kroner kontant ind i startkapital.

Det nye Holding-selskab har desuden oprettet selskabet Sollar ApS.

'Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, events og dermed beslægtede aktiviteter,' lyder det på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Desuden er de allerede i gang med at reklamere for pakkerejserne til Færøerne, hvor også Lars Løkke Rasmussen indgår som en del af handlen.

Lars Løkke Rasmussen danner nu også professionelt par med sin kone, Sólrun. Foto: Jens Dresling/ Ritzau Scanpix

Kaffe med Lars

Således lyder det:

'Et dramatisk landskab med stejle fjeldvægge, grønne klipper, rislende bække, vandfald, havets brusen mod de sorte klipper’. Fred og stilhed – ’kun afbrudt af fuglestemmer og fårenes brægen’.

'Efter middagen er der kaffe og dessert i de tilstødende lokaler og her får vi selskab af Sólruns mand, Lars Løkke Rasmussen, som fortæller om hans passion for Færøerne.'

Lyder det som et tilbud for dig?

Så kan det blive virkelighed for den nette sum af 13.990 kroner – pr. person.

Danmarks tidligere førstedame

Sólrun Rasmussen er nemlig gået sammen med det lokale rejseselskab Make Travel, der arrangerer ture til Færøerne. Og ’Danmarks tidligere førstedame ved om nogen, hvad Færøerne og færingerne har at vise frem’, oplyses det på hjemmesiden.

'Jeres personlige guide og værtinde på turen - Sólrun Løkke Rasmussen - byder jer velkommen i lufthavnen og sammen kører I mod Gjógv, hvor Sólrun inviterer jer ind i hendes morfars barndomshjem og hygger med hjemmelavede pandekager', står der videre i rejsebeskrivelsen.

Men lad være med at spise jer mæt i pandekager – allerede herefter vil Lars Løkke støde til rejsegruppen og underholde om hans rejser til landet.

Udover bjergtagende naturoplevelser og en ’unik’ mulighed for at komme helt tæt på de færøske traditioner så vil rejsegæsterne tage af sted ’en stor oplevelse rigere og sikkert også med nye venskabsbånd på kryds og tværs af jeres lille rejsegruppe’, slutter rejsebeskrivelsen.

Årelang dialog

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Sólrun og Lars Løkke Rasmussen.

Over for Ekstra Bladet fortæller Kent Christensen, der sammen med sin hustru står bag Make Travel, at aftalen mellem dem og Sólrun Rasmussen har været på tale længe.

- Der har været en årelang dialog, men det har taget fart de sidste par måneder, lyder det.

Kent Christensen fortæller, at det er ’fælles kontakter’, der har etableret forbindelsen mellem parterne.

- Formålet er at komme tættere på de ting, Sólrun mener er vigtige at se for udlændinge. Og så skal alle blive set og hørt. Derfor har vi også sat en grænse på 8-12 deltagere, fortæller Kent Christensen.

Løkke trækker ikke prisen op

- Så det er vigtigt for udlændinge at spise pandekager hjemme hos hendes morfar og drikke kaffe med Lars Løkke?

- Der skal i hvert fald være mulighed for at sætte sig lidt mere intimt og tale om løst og fast, lyder det.

- Trækker det op i prisen, at Lars Løkke står til rådighed for en kop kaffe og en snak?

- Nej, det trækker ikke op i prisen. Og det har heller ikke været en del af den oprindelige plan, men er kommet på, fordi han nu har lidt mere plads i sin kalender, fortæller Kent Christensen.