Her er Løkkes gave til de rigeste

Søndag bliver Lars Løkke Rasmussen officielt igen partiformand, når Moderaterne bliver stiftet. Det er godt nyt for den tidligere statsminister og Venstre-formand. Og det kan blive godt nyt for de rigeste danskere.

For en bærende del af det kommende partis politik er en stor skattereform, hvor skatten på aktier skal sænkes voldsomt.

- Denne her reform vil helt klart komme de rigeste til gode. Specielt aktieskatten er koncentreret omkring den rigeste procent, der vil få kraftige skattelettelser, siger direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen, der har kigget udspillet igenne.

Milliongave til de 1000 rigeste

Moderaterens skatteudspil er ikke detaljeret. Men Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at skatten på overskud fra aktier og kapitalinteresser skal være 'nærmere 25 procent' end de nuværende 42 procent.

Et svar fra Skatteministeriet, der er blevet bedt om at regne på, hvad det vil betyde, hvis man får en flad skat på aktier og kapitalindkomster på eksempelvis 33 procent, taler sit tydeligt sprog.

For de 1000 danskere, der har den højeste indkomst, vil det betyde en skatterabat på 1,4 millioner kroner om året i forhold til nu. Og samlet vil det koste statskassen markante 3,7 milliarder kroner om året i 2030.

Aktier for de få

Lige præcis aktie- og kapitalskatter er noget af det, der rammer allermest skævt, når de sænkes. For det er i høj grad her, de rigeste tjener deres penge.

- De store aktie- og kapitalindkomster er samlet på meget få hænder. Det kan godt være, at mange har aktier, men det er relativt små beholdninger. De store beholdninger er hos de allerrigeste. Det er en stor del af deres indkomst, siger Lars Andersen.

Ifølge Skatteministeriet står indtægter fra aktier hos de 1000 danskere med de højeste indkomster for ikke mindre end halvdelen af deres indkomst.

Top-top-skat

Ifølge Moderaternes udspil skal det blandt andet finansieres med en ny 'top-top-skat', efter at topskattegrænsen er sat markant op. Lars Andersen har dog enormt svært ved at se, at det kan dække de milliarder i tabte skatteindtægter, som det vil betyde, hvis skatten på aktier og arbejde sænkes betydeligt.

- Et er, at det vil koste over tre milliarder kroner af sænke aktieskatten. Når vi taler om at øge jobfradraget, så er det et endnu større milliardbeløb, siger han og fortsætter:

- Den top-top-skat skulle være helt sindssygt høj, hvis den skulle finansiere alt det, der bliver givet i skattelettelser. Den skulle være langt højere end noget, vi nogensinde har set før, siger han.

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få et interview med Lars Løkke Rasmussen. Men det er ikke lykkedes.

S i angreb: Løkke er stadig rødvinsreform

Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, har ikke meget tilovesr for den skattereform, som tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen lægger op til.

- Når jeg har læst og hørt nogle af de udmeldinger, Lars Løkke Rasmussen er kommet med, så forsøger han at omtale sine ideer som snusfornuft og midtsøgende. Men virkeligheden er, at det bare er ren 'classic' Lars Løkke.

- Det minder mig om, da han lavede sin 'rødvinsreform'. Det er tydeligt, at det igen er de danskere, der har de højeste indkomster, der vil blive tilgodeset, siger Rasmus Stoklund.

Rødvinsreform var øgenavnet, som blandt andre Socialdemokratiet gav skattereformen fra 2009, der hævede topskattegrænsen, sænkede aktieskatten og fastholdt indefrysningen af boligskatterne.

Lars Løkke Rasmussen insisterer på, at Moderaterne vil have brede samarbejder hen over midten i dansk politik. Men det ser Rasmus Stoklund ikke stor mulighed for, når det kommer til Moderaternes skatteudspil.

- Det har jeg mildest talt svært ved at forestille mig. De skattelettelser, han lægger op til her til dem, der har allermest, vil koste statskassen flere milliarder kroner.

- De penge skal tages fra noget andet. Er det plejehjemmene? Folkeskolen? Dagpengene? Jeg kan ikke se, hvordan det skal hænge sammen. Og så synes jeg slet ikke, at det vil være rimeligt.

