Her er Løkkes mænd på kanten

To bliver anklaget for at være amatører i bitter strid med tv-kendis. Mød Jeppe Søe og Jakob Engel-Schmidt Lars Løkkes løjtnanter i kampen for magten

Hvor mange Løkke-medhjælpere skal der til at sikre en kendt spidskandidat?

Hvorvidt man skal høre sandheden om kompetenceniveauet i Lars Løkke Rasmussens politiske projekt fra en tv-vært med forstand på privat overforbrug og ødsel, må være op til den enkelte.

Men at Moderaternes forsøg på at køre tv-kendis Jan Swyrtz i stilling som spidskandidat gik op i hat, briller og klovnemusik, står vist ikke til diskussion.

Jan Swyrtz smækkede med døren og anklagede den tidligere statsministers partiprojekt for at være ledet af 'famlende amatører'.

Svadaen havde en umiskendelig adresse.

De to mest fremtrædende figurer i Moderaterne - udover Lars Løkke selv - hedder Jakob Engel-Schmidt og Jeppe Søe. Førstnævnte er sekretariatsleder. Den anden kommunikationschef.

Kandidater

De har begge en vis erfaring udi politik og kommunikation.

Ingen af de to har dog bevæget sig i de samme luftlag som formand Lars Løkke, der ved siden af sin politiske karriere i årevis har arbejdet med udsatte drenge og drenge på kanten i LøkkeFonden.

Løkke har to perioder som statsminister på bagen. Læg dertil posterne som finans- og sundhedsminister, et langt formandskab i Venstre samt en amtsborgmestertjans.

Både Jeppe Søe og Jakob Engel-Schmidt er ifølge Ekstra Bladets oplysninger klar på affyringsrampen som folketingskandidater. Først til juni bliver Moderaterne officielt stiftet som parti og de endelige kandidatlister offentliggjort.

I vigør i dag

Jeppe Søe og Jakob Engel-Schmidt har også gennemlevet enormt svære tider i deres liv.

Jeppe Søe har åbent fortalt om selvmordstanker i forbindelse med en konkurs og dødsfald i familien. Jakob Engel-Schmidt måtte forlade sit liv som toppolitiker efter afsløringen om hans coke-kørsel.

De er begge i dag i fuldt vigør kæmper bravt for Løkkes projekt, der har som hovedmål at blive tungen på vægtskålen efter næste valg. Men vejen synes lang og risikerer at blive en kamp mod spærregrænsen.

Hverken Lars Løkke, Jeppe Søe eller Jakob Engel-Schmidt har ønsket at bidrage til denne artikel.

Jeppe Søe: Tusindkunstner med slag i

Jeppe Søe (th.) i rollen som rådgiver for Anni Fønsby, der i 2010 blev dømt for rufferi. Arkivfoto: Claus Bjørn Larsen

Kommunikationschefen Jeppe Søe blev et kendt navn, da han slog sine folder som tv-vært på de nye reklamekanaler i de tidlige 1990'ere.

Siden har han som selvstændig været en ren blæksprutte som foredragsholder, debattør, kommunikationsrådgiver og iværksætter. Politisk har han end ikke betrådt gulvet i et byrådslokale.

På det menneskelige plan har han fortalt om, hvordan han gik helt ned med flaget i 2008, da han gik konkurs med kommunikationsbureauet Widevision. Kreditorerne blev ifølge lokalpressen i Vejle efterladt med ubetalte regninger for et tocifret millionbeløb.

Jeppe Søe ønsker ikke i dag ikke at tale med Ekstra Bladet om konkursen, men i 2019 skrev han i sin klumme i Ekstra Bladet om sin svære tid.

'Jeg gik konkurs, mistede alt jeg havde opbygget gennem 20 år og mistede samtidig min far til en blodprop. Det endte i en depression med selvmordstanker og staten ville ikke hjælpe mig, fordi jeg var over 38 år gammel. Aldrig har jeg været så rasende på det samfund, vi lever i.'

Jeppe Søe er som kommunikationsansvarlig hos Moderaterne manden som skal placere projektet og Lars Løkke på den store nationale mediescene og på sociale medier.

I den forbindelse er Moderaternes Facebook-side kommet mildt sagt beskedent fra start og fremstår stadig som en parentes. De seneste tre opslag har i skrivende stund høstet 23, 32 og 8 likes.

Til sammenligning får Lars Løkke Rasmussen 7000 likes, når blot han deler et billede af hundene hjemme fra køkkenet.

Jakob Engel-Schmidt: Løven faldt hårdt

Jakob Engel-Schmidt har lagt sit liv om og nyder salat og motion ved siden af jobbet. Arkivfoto: Linda Johansen

Der er et stykke vej fra Lars Løkke Rasmussens statsminister-cv til Jakob Engel-Schmidt plads på de bageste rækker.

Tre et halvt år er det blevet til som folketingsmedlem over to perioder, selvom han aldrig har opnået valg. Begge gange kom han ind som suppleant.

Første gang for tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. Anden gang fordi Morten Lykkegaard vendte snuden mod Bruxelles.

I sin tid som Venstre-mand blev han kendt som en dybt loyal partisoldat, der villigt tog kuglerne for sit parti og formand. Han deler da også skæbnen som forhenværende Venstre-løve med sin boss.

Over frokosten kan de udveksle minder om tiden som VU-formand. En titel de begge har haft. Løkke 1886-89. Engel-Schmidt 2009-11.

Indtil nye sejre og storhed vil det dog fortsat være det dramatiske exit, der vil blive husket fra Jakob Engel-Schmidts tid på Christiansborg.

Det kom bag på de fleste, da han pludselig trak sig fra sin post i efteråret 2017 for en ansættelse på handelsskolen Niels Brock.

Der skulle da heller ikke gå mere end et halvt års tid, før Ekstra Bladet kunne afsløre den sande årsag. Jakob Engel-Schmidt var blevet taget af politiet på Lyngbyvejen med kokain i blodet.

Han angrede i sin brøde dybtfølt, men kom aldrig tilbage i Venstres folketingsgruppe.

Som sekretariatschef skal han holde samling på tropperne i Moderaterne.

Ekstra Bladet har tidligere kunnet beskrive, hvordan Jakob Engel-Schmidt stillede Jan Swyrtz en spidskandidatpost i udsigt per sms.

Med sten fra glashuset?

Jan Swyrtz har med sin kritik af Lars Løkkes håndgangne mænd fået sat fokus på Moderaternes mandskab og besætning. Men hvad ved en tv-mand overhovedet om det? Ekstra Bladet fangede Jan Swyrtz på telefonen.

- Er du ikke selv en politisk amatør?

- Jo, fuldstændig.

- Skal man så ikke lade være med at kaste med sten, når man selv på i et glashus?

- Jo, men jeg har ikke sagt til nogen, at jeg er vanvittig professionel. Jeg skal heller ikke være det. Jeg har aldrig beskæftiget mig med politik. De har de andre. Det overraskede mig, at de er på det her niveau.

- Jeg har aldrig rørt ved politik. Det sagde jeg allerede på de første møder med Jakob og Lars. Så sagde de, at det var heller ikke dét, de søgte. De søgte folk, som har fingrene ned i mulden på deres område.

- Er det ikke lidt kort tid at fælde dom på?

- Det gør jeg heller ikke i forhold til deres politiske færden. Det ved jeg ikke noget om. Jeg forholder mig udelukkende til den oplevelse, jeg har haft, siger Jan Swyrtz.