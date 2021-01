Her er Løkkes nye projekt

Løsgængeren Lars Løkke Rasmussen lancerer nu et nyt politisk projekt. Men det er ikke et parti - endnu

Den tidligere statsminister laver nu et nyt politisk netværk.

Det fremgår af hjemmesiden larsloekke.dk, hvor den nuværende løsgænger kalder det et 'mødested' og et 'forpligtende politisk netværk' om 'den danske drøm', hvor man kan være med til at 'skabe politik'.

'Danmark har mange partier, og man skal ikke lave et nyt, hvis det ikke føles rigtigt helt ind i marven. Men måske er der basis for et nyt mødested. Unge ville nok kalde det en bevægelse. Jeg foretrækker at kalde det et mødested,' står der på hjemmesiden.

'Måske bliver det ’bare’ som en velkommen inspiration og aktiv støtte for mig i mit virke som folketingspolitiker – måske bliver det noget meget større,' fortsætter den tidligere statsminister.

Hjemmesiden - hvor Lars Løkke kaldet det 'mit netværk' - er i øjeblikket lagt ned, så det kan være svært at komme ind. Formentlig på grund af mange henvendelser.

Lars Løkke Rasmussen siger, at han 'vil forandringen', et opgør med blokpolitikken og et samarbejde på midten. Derfor vil han gerne have folk til at tilmelde sig sit netværk.

'Taler nu som løsgænger i egen ret. Og vil gerne i dialog med alle, der vil det samme,' skriver Lars Løkke Rasmussen.

Med Lars Løkke Rasmussens exit fra Venstre en sen aftentime 1. januar er spekulationerne om et nyt og oprørsk midterparti med den tidligere statsminister som frontfigur eksploderet.

Den tidligere statsminister ville ikke løfte sløret for, hvorvidt han går med reelle planer om at lave et nyt parti, da han gav sit første interview efter skilsmissen fra Venstre til DK4.

På spørgsmålet om, hvorvidt han har en plan, svarede Lars Løkke Rasmussen, at det ikke et farvel til politik 'på den korte bane'.

- Jeg har en plan om at være aktiv folketingspolitiker, sagde han.

Flere kommentatorer mener, at Lars Løkke Rasmussen er nødt til at finde sammen med andre politikere, hvis han skal lykkes med et nyt parti.

Men at 'gå sammen' med andre politikere er ikke noget, som den tidligere statsminister har beskæftiget sig med indtil nu.

- Helt ærligt, jeg har ikke spurgt en eneste, sagde Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg har holdt mig i ro indtil nu, og nu har jeg min frihed, og den har jeg tænkt mig at bruge, fortalte han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.