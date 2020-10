Her er milliard-hjælpen til danskerne

Får overblikket over aftalen om corona-hjælp til virksomheder og kulturliv

En bred politisk aftale leverer corona-hjælpepakker for godt otte milliarder kroner til det nødlidende danske erhvervs- og kulturliv.

Det er en realitet efter et intenst forhandlingsforløb, der endte med en aftale sent tirsdag.

Herunder kan du over et overblik over hovedpunkterne i aftalen, der gælder til og med 31. januar, så længe der stadig er corona-restriktioner.