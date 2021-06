Her er navnet på Løkkes nye parti

Efter flere måneders spekulation og tilløb har tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen annonceret navnet på sit nye parti, som kommer til at hedde Moderaterne.

Det sker lørdag ved partiets hovedkvarter i Herlev i en grundlovstale.

Ekstra Bladet kunne inden talen erfarer, at partiet ville komme til at hedde Moderaterne, og det bekræftede Løkke i talen.

- Vi har brug for et parti, der rækker ud og bygger bro. Et moderat parti, der ikke lukker sig om sig selv. Det parti kommer, og det hedder Moderaterne, siger Lars Løkke i talen.

Planen er, at partiet først bliver stiftet efter kommunalvalget i november, fortæller Løkke.

- Det bliver efter kommunalvalget, at partiet folder sine mærkesager ud, siger Løkke foran partiets nye hovedkvarter i Herlev.

Den tidligere statsminister siger, at han ikke forventer, at statsminister Mette Frederiksen (S) udskriver valg inden årets kommunalvalg, men hvis hun gør, er partiet klar.

Exit fra Venstre og politisk netværk

Lars Løkke forlod nytårsdag Venstre for at blive løsgænger, og den tidligere formand stiftede siden Det Politiske Mødested, hvor Løkke og andre diskuterede politik.

Allerede da Løkke annoncerede det projekt var der indikationer på, at det senere hen kunne blive til et politisk parti.

'Måske bliver det ’bare’ som en velkommen inspiration og aktiv støtte for mig i mit virke som folketingspolitiker – måske bliver det noget meget større,' skrev den tidligere statsminister i den forbindelse.

Endnu en nylig indikation på partiets opståen kom i denne uge, da det kom frem, at Løkkes netværk havde bestilt en vælgeranalyse. I analysen fremgik det, at 12 procent af de adspurgte kunnet finde på at sætte deres kryds ud for et Lars Løkke parti.

Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, fortalte dog ved den lejlighed, at man skal tage den slags målinger med et gran salt.

- De 12 procent må derfor være det øverste, vi kan forestille os pt. Så kan det næsten kun gå nedad derfra. Det er i hvert fald erfaringerne fra de tidligere nye partier, sagde Kasper Møller Hansen til Ekstra Bladet

Du kan læse hele analysen af målingen her

Skaber splittelse

Lars Løkkes er siden sit exit fra Venstre blevet stærkt kritiseret af tidligere minister Claus Hjort Frederiksen (V), der beskylder Løkke for at skabe splittelse i blå blok.

- Jeg skal ikke skjule, at det efter min mening er Lars Løkke, som har skabt den uorden, der er i blå blok. Det gjorde han med sin slutfase i valgkampen, hvor han brød alle broer til de borgerlige, sagde Frederiksen i starten af maj til Berlingske