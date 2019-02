Her er Ole Stephensens afløser

58-årig tager over i Gentofte byråd efter Ole Stephensens død

Det bliver den 58-årige Jesper Kamp Nielsen, der overtager posten i Gentofte byråd, efter journalisten og den konservative kommunalpolitiker Ole Stephensen døde onsdag aften.

Det skriver TV2 Lorry.

- Jeg blev meget overrasket, da jeg hørte om hans død. Jeg var lige kommet hjem fra et gruppebestyrelsesmøde i vores vælgerforening, da jeg hørte om det, siger Jesper Kamp Nielsen til TV 2 Lorry.

Jesper Kamp Nielsen fortæller til TV2 Lorry, at han er klar til at træde ind, men at baggrunden er utrolig trist.

Kun 11 procent overlever: Så farligt er hjertestop

Ole Stephensen er død

- Jeg sidder med en meget todelt følelse. Jeg sad i kommunalbestyrelsen i sidste periode, men blev så ikke genvalgt. Det var ærgerligt for mig, men som suppleant forbereder man sig og glæder sig til eventuelt at skulle træde ind, men baggrunden for hvorfor det nu sker, er altså dybt tragisk, siger Jesper Kamp Nielsen.

Ole Stephensen blev 63 år og døde pludseligt uden forudgående sygdom af hjertestop.