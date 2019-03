Her er pamper-direktørens afløser

Ekstra Bladet kunne i september afsløre, at Michael Valentin var blevet fyret som direktør for Akademikernes A-kassen per 27. september.

Efter flere uger med artikler om kritisable dispositioner i a-kassen meldte bestyrelsesformand Allan Luplau ud den 17. december, at han vil trække sig ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4. januar 2019. Det samme gør de to næstformænd Bolette Sillassen (Ingeniørforeningen) og Ole Helby (Dansk Musikpædagogisk Forening).

A-kassens konstituerede direktør, Britt Dyg Haun, og sekretariatschef Line Verbik Byriel er den 17.december fratrådt med øjeblikkelig virkning efter gensidig aftale med bestyrelsen.

Den 17. december meldte a-kassen ligeledes ud, at vicedirektør Mette Gregersen fortsætter som konstitueret adm. direktør i a-kassen frem til ansættelsen af en ny.

28. december meldte a-kassen ud, at whistleblower og vicedirektør Lars Kreutzmann er blevet opsagt.

A-kassen valgte selv at iværksat en advokatundersøgelse. Samtidig foretog Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en tilsynsundersøgelse med bistand fra Kammeradvokaten. Sidstnævnte undersøgelse mundede ud i en politi-anmeldelse af, at medlemmernes penge var misbrugt under Michael Valentin. Desuden rettede undersøgelsen en skarp kritik af a-kassens bestyrelse med formand Allan Luplau i spidsen.

Ekstra Bladet har afsløret, at:

- den interne undersøgelsen bl.a. har omhandlet påstået chikane og mobning af tillidsfolk.

- ifølge whistleblower forsøgte bestyrelsesformand Allan Luplau at få skjult en sag om grov chikane af tillidsrepræsentanter i a-kassen. Samtidig oplyser whistleblower, at Luplau gav hjemmel til Michael Valentin til, at tillidsfolk skulle fryses ud ved at give dem kedelige opgaver.

- a-kassen har politianmeldt Michael Valentin for at have modtaget returkommission i form af vinrejser for 40.000 kroner.

- a-kassen også har meldt Michael Valentin til politiet for at lade a-kassen betale for mad og servering ved direktørens private arrangementer.

- Formand for a-kassen, Allan Luplau, var vinven med den fyrede direktør, og han har flere gange siddet til bords under middage i direktørens villa, hvor a-kassen betalte.

- den fyrede direktør har støttet Løkkefonden med 50.000 kroner for at få adgang til Lars Løkke. Det lykkedes, da Lars Løkke kom forbi Akademikernes A-kasse i februar 2015 til en times møde.

- Michael Valentin var vennernes mand. Sammenlagt har han givet venner fra vinklubben ordrer for 2,6 mio. kr. i a-kassen. Det gælder alt fra rådgivning til kunst og podcasts.

- Michael Valentin fik a-kassen til at leje lokaler på Johan Borups Højskole for 250.000 kroner. Lokalerne blev dog aldrig anvendt, og senere kom Michael Valentin med i skolens bestyrelse.

- a-kassen medlemmer betalte for, at Michael Valentin kunne komme på et welnessophold i Spanien til 25.000 kr, godkendt af bestyrelsesformand Allan Luplau.

- a-kassens medlemmer betalte 400.000 kroner for Michael Valentins reception, da han blev 50 år i 2017.

En whistleblower har påpeget, at topledelsen er 'fedtet ind' i sagen.

'Der er et grundlæggende behov for at få ryddet op i den øverste ledelse af a-kassen', skrev whistlebloweren til medlemmerne af a-kassens to øverste organer - bestyrelsen og de 57 medlemmer af repræsentantskabet. Efterfølgende fandt den store udskiftning i a-kassens top sted.

Som følge af sagen har Michael Valentin også fratrådt posten som formand for Folkemødet på Bornholm. Samtidig har han mistet fem bestyrelsesposter i forskellige firmaer.

